Mort de Rick Parfitt, guitariste de Status Quo

24-12-2016 | 13h13

Rick Parfitt, guitariste du groupe de rock britannique Status Quo, célèbre notamment pour son titre In the Army Now, est décédé samedi à à 68 ans des suites d'une infection.

«Nous sommes dévastés de devoir annoncer que (...) Rick Parfitt est mort ce midi», ont indiqué sa famille et son imprésario dans un communiqué commun.

Le musicien avait été hospitalisé jeudi soir dans un hôpital de Marbella, dans le sud de l'Espagne, à la suite d'une complication liée à une blessure à une épaule, précise le communiqué.

Rick Parfitt, qui a connu de nombreux problèmes de santé par le passé, envisageait de se lancer dans une carrière solo et prévoyait de sortir un album en 2017, selon sa famille et son manager.

Son groupe a connu de nombreux succès comme Rockin' All Over the World, Caroline ou In the Army Now, écoulant plus de 100 millions de disques.

Il avait été créé à Londres en 1962 sous le nom des Spectres et a pris le nom de Status Quo en 1969.