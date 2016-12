Nos chansons de l'année

Gabrielle Lachance, Antoine Aubert et John Naïs 29-12-2016 | 04h00

Marine marchande - Les Cowboys Fringants

Contrairement à plusieurs autres de leurs titres, Marine marchande s'éloigne de l'engagement politique pour offrir un univers des plus loufoques. Rythme entraînant, refrain en ver d'oreille, paroles comiques, tout est sur la table pour créer une chanson de party qui, gageons-le, jouera souvent dans les maisons lors du jour de l'An. De plus, ce duo avec Frannie Holder de Random Recipe est totalement réussi puisque la voix grave de la chanteuse cadre très bien avec son personnage de mégère aigrie.

Cheap Thrills - Sia

Tirée de l'album This Is Acting, Cheap Thrills est le deuxième plus gros succès de Sia en carrière après Chandelier (2014). Deux versions de la chanson existent: une avec la chanteuse en solo et une autre en collaboration avec Sean Paul, cette dernière étant la plus jouée sur les radios commerciales. En plus d'avoir égayé notre été, la pièce a fait l'objet d'une reprise improvisée par Céline Dion en plein concert à Las Vegas.

Polaroid - Alex Nevsky

Premier extrait du troisième album d'Alex Nevsky, Polaroid nous parle de faire «la-la-la-la-l'amour» sur le bord de la mer, de faire des «pola-la-la-laroids» et de courir nus dans la nuit, bref des petites phrases légères, mais qui restent dans la tête durant un bon moment. La formule pop bonbon de l'auteur-compositeur-interprète a séduit les Québécois et, en plus, il nous a offert un vidéoclip mignon mettant en vedette deux adolescents amoureux.

Can't stop the felling! - Justin Timberlake

Bien qu'élue pire chanson de 2016 par le magazine Time, ce succès de Justin Timberlake a quand même joué et rejoué à la radio durant tout l'été. Le clip officiel de cette pièce pop très dansante créée pour le film d'animation Les Trolls a même été vu plus de 300 millions de fois sur YouTube! Le titre a signé le retour musical du chanteur, lui qui n'avait rien sorti depuis l'album The 20/20 Experience: 2 of 2 en 2013.

Encore un soir - Céline Dion

L'année 2016 aura marqué le grand retour de Céline Dion sur la scène francophone avec l'album Encore un soir, nom de la chanson composée par Jean-Jacques Goldman, l'homme à qui la chanteuse doit les albums D'eux et S'il suffisait d'aimer. Une nouvelle fois, la magie a opéré entre les deux artistes. La star québécoise avait demandé à Goldman une chanson évoquant son amour pour son mari René Angélil, disparu en janvier. Mission accomplie, avec un refrain resté dans nos têtes pendant plusieurs semaines: «Encore un soir/Encore une heure/Encore une larme de bonheur/Une faveur, comme une fleur/Un souffle, une erreur/Un peu de nous, un rien de tout/Pour tout se dire encore ou bien se taire».

Formation - Beyoncé

Beyoncé est arrivée en tête des nominations pour les Grammy Awards et pourrait notamment gagner dans la catégorie chanson de l'année avec Formation. Le titre électro-pop moderne fait aussi l'objet d'un vidéoclip impressionnant tourné à la Nouvelle-Orléans. Le côté engagé de la chanson a le plus marqué les fans. Beyoncé y dénonce en effet les violences policières aux États-Unis en plus de faire référence à la culture afro-américaine.

You Want It Darker - Leonard Cohen

Sorti en octobre, l'album You Want It Darker a représenté le testament musical de l'immense Leonard Cohen, décédé quelques semaines plus tard. La chanson éponyme symbolise le message aussi sombre que bouleversant laissé par le chanteur. La mort en constitue en effet le thème principal, sublimé par la voix grave et inoubliable de l'artiste né à Montréal.

Work - Rihanna (avec Drake)

L'hiver dernier a été marqué par ce refrain assez simpliste, «Work work work work work», avec en bonus le twerk bouillant de Rihanna que tout le monde a voulu reproduire sur la piste de danse. Pour l'occasion, la chanteuse originaire de la Barbade adopte le patois rasta de la Jamaïque, le tout formant un morceau aussi original que dansant. À noter la participation de Drake qui, cette année, aura eu un grande importance pour Rihanna, tant dans la sphère musicale que celle privée.

Starboy - The Weeknd (avec Daft Punk)

Après le succès de Beauty Behind the Madness, album sorti en août 2015, l'Ontarien The Weeknd est revenu rapidement sur le devant de la scène avec la chanson Starboy, qui a aussi donné son nom à son nouvel opus en novembre. Ce morceau R'N'B' est devenu l'un des incontestables tubes de l'année, grâce à la voix sensuelle de The Weeknd, toujours aussi efficace, mais aussi à une musique ensorcelante, où les quelques notes de piano se marient parfaitement à la boîte à rythmes et au son électro de Daft Punk. Le duo français a également collaboré à I Feel It Coming, autre chanson du nouvel album de l'artiste de 26 ans.

One Dance - Drake (avec Kyla et Wizkid)

L'année 2016 aura été celle de Drake. Son quatrième album, Views, a été le plus écouté de tous les temps sur Spotify. Son titre One Dance, premier extrait du disque si on exclut Hotline Bling sorti l'an passé, a été le plus gros succès de sa carrière. Le titre minimaliste aux accents caribéens est resté dix semaines numéro un du palmarès Billboard aux États-Unis. Sans oublier que c'est le premier titre a avoir dépassé le milliard de lectures sur Spotify. Et tout ça, sans vidéoclip...