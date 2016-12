Nine Inch Nails revient en force

23-12-2016 | 14h01

Alors que Nine Inch Nails sort vendredi son nouveau EP, baptisé Not the Actual Events, le duo formé par Trent Reznor et Atticus Rossne va pas s'arrêter en si bon chemin et deux projets d'ampleur pour 2017 sont en préparation.

C'est lors d'une entrevue pour la sortie de son nouvel EP que le groupe de metal industriel fondé à Cleveland a annoncé qu'il travaillait à ces deux nouveaux projets, sans en dire plus. Par ailleurs, le duo n'a pour le moment pas prévu de dates de concert.

Dans cet entretien avec le journaliste musical Zane Lowe, les membres du groupe ont également évoqué leur travail pour le cinéma. Trent Reznor collabore notamment avec le réalisateur David Fincher, pour lequel il a créé les bandes originales de Le réseau social, Millenium: Les hommes qui n'aimaient pas les femmes et Les apparences.

Le dernier album de Nine Inch Nails, Hesitation Marks, est sorti en 2013.