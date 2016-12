Les Spice Girls pas si prêtes pour un retour

21-12-2016 | 08h25

Malgré les rumeurs qui courent concernant un éventuel retour des Spice Girls, il semblerait que le groupe mythique des années 1990 ne soit finalement pas si prêt que ça de remonter sur scène.

Melanie Brown avait annoncé en juin dernier que certains membres des Spice Girls avaient l'intention de marquer le 20e anniversaire de leur succès Wannabe avec une tournée de retrouvailles.

Si Victoria Beckham et Melanie Chisholm n'ont pas voulu se joindre à la fête, Geri Hallowell-Horner, Emma Bunton et Melanie Brown ont quant à elles fait une annonce sous le nom de GEM sur leur site spicegirlsgem.com, en révélant vouloir remercier leurs fans avec une fête.

Selon le journal britannique The Sun, elles avaient prévu une première date à Hyde Park, à Londres, pour le mois de juillet prochain. Cependant, dans une interview avec The Guardian, Mel B a reconnu ne pas avoir de plans concrets, et a abandonné le nom de GEM que le trio avait précédemment adopté pour parler d'elle, de Geri Horner et Emma Bunton.

Quand elle a été interrogée sur le nom de GEM, également utilisé sur le site officiel du trio, elle a répondu: «Non... nous sommes toujours les Spice Girls. C'est Gery, Emma et Melanie... Ce sont les médias qui nous ont appelées comme ça. Nous sommes toujours les Spice Girls en ce qui nous concerne. Mais il n'y a pas de GEM. C'est vous qui avez décidé ça. Nous ne sommes que nous trois. C'est tout.»

Et quand elle a été interrogée sur ce que les anciennes Spice Girls avaient prévu pour leurs retrouvailles, elle a reconnu que le groupe ne s'était pas encore réuni pour parler de l'événement. «Je ne peux rien vous dire parce que rien n'a été prévu pour l'instant, a-t-elle reconnu. Tout est ouvert à la discussion. Jusqu'à ce que nous nous soyons réunies et ayons établi ce que nous voulons faire, il n'y a pas grand chose d'autre à dire là-dessus vraiment... Aucune réunion n'est gravée dans le marbre. Jusque-là, il n'y a pas grand-chose que je puisse dire de plus», a-t-elle ajouté.

Après avoir annoncé leur intention d'organiser une fête pour leurs fans, Geri Horner a confirmé attendre un second enfant.