Fifth Harmony: Camila Cabello claque la porte

19-12-2016 | 08h39

Le groupe de filles Fifth Harmony créé en 2012 dans l'émission X Factor aux États-Unis perd un de ses cinq membres et donc l'essence même de son nom. C'est Camila Cabello qui claque la porte et ce sans avoir prévenu les intéressées.

Ally, Normani, Lauren et Dinah Jane sont donc orphelines de Camila alors que le troisième album du groupe est en préparation pour 2017. Des tensions au sein du groupe auraient mis fin à cette harmonie débutée en 2012. Camila Cabello avait récemment quitté un concert en plein milieu du show et manqué des obligations pour cause d'«angoisse».

C'est en 2015 que le groupe avait percé hors des États-Unis pour la première fois avec le tube Worth it en duo avec Kid Ink. Pour leur deuxième album, c'est le titre Work from home avec Ty Dolla $ign qui avait très bien marché avec 1,4 million d'exemplaires vendus. Le clip de ce titre a enregistré 1,2 milliard de vues sur YouTube, soit le meilleur résultat pour un clip en 2016.

Le début d'une carrière solo?

Camila Cabello avait délaissé son groupe à quelques occasions en accompagnant Shawn Mendes sur I know what you did last summer ou encore Machine Gun Kelly sur Bad things, classé 10e du Billboard Hot 100. Le communiqué de presse des Fifth Hamony indique que le groupe continuera bien sans Camila.