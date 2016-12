Mario Pelchat victime d'un canular sur les médias sociaux

17-12-2016 | 15h15

Le chanteur Mario Pelchat se retrouve malgré lui au cœur d'une controverse puisqu'une fausse nouvelle le concernant a été partagée maintes fois par les internautes.

Plusieurs abonnés de la page TVA Nouvelles ont acheminé ladite nouvelle qui est dans des messages privés.

Selon la nouvelle, l'artiste aurait été impliqué «dans un accident de la route dans le secteur de Dolbeau-Mistassini après un spectacle donné au cégep de Jonquière et qu'il se trouvait entre la vie et la mort à l'hôpital d'Alma», peut-on lire.

Inquiets de la nouvelle, des proches du chanteur l'ont rejoint pour avoir de ses nouvelles. M. Pelchat a remis les pendules à l'heure dans un message sur Facebook.

«Bon ben belle affaire... Je viens de recevoir des appels de mes amis, ils sont inquiets de ma situation. Une rumeur veut que j'aie eu un accident de la route hier soir et que je sois entre la vie et la mort. Ça me touche que mes amis soient concernés par mon état et qu'ils soient heureux d'entendre que je vais bien :-) je tenais à clarifier la situation et informer mes proches que ce n'est qu'un canular! Merci mes amis», écrit-il sur Facebook.

Ses admirateurs n'ont pas à s'inquiéter puisque l'artiste reprend les routes du Québec à compter du mois de février.