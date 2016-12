Clips de la semaine: touchante Lady Gaga

John Naïs 16-12-2016 | 16h38

Million Reasons - Lady Gaga

Lady Gaga continue la promotion de son album Joanne. Après le succès mitigé de Perfect illusion, le premier extrait du disque, la «Mother Monster» a décidé de miser sur la magnifique ballade country Million Reasons. Le vidéoclip débute dans le désert, exactement où celui de Perfect Illusion s'était arrêté. Par la suite, on peut voir l'artiste de 30 ans se faire maquiller ou encore dans un tailleur rose munie de sa guitare.

My Favorite Part - Mac Miller en duo avec Ariana Grande

Alors qu'ils filent actuellement le parfait amour, Mac Miller et Ariana Grande montrent leur idylle à l'écran dans le clip de My Favorite Part, titre R&B sirupeux issu du dernier album du rappeur américain. Dans une ambiance décontractée, les deux artistes se mettent dans la peau de deux voisins qui ne cessent de penser l'un à l'autre.

Everglow - Coldplay

Après le succès de Hymn For The Weekend, Chris Martin et ses acolytes de Coldplay ont choisi la ballade langoureuse Everglow comme nouvel extrait de leur dernier disque, A Head Full Of Dream. Dans le clip en noir et blanc qui accompagne le titre, on peut voir Chris Martin, seul, interpréter son titre dans un studio. La dernière minute du clip montre Mohamed Ali prononcer un discours sur l'entraide et la paix.

Places - Martin Solveig et Ina Wroldsen

Après les excellents Intoxicated, +1 et Do It Right, Martin Solveig a partagé plus tôt cette semaine la vidéo de Places, une autre petite bombe qui risque de faire des ravages sur les pistes de danse. Pour ce faire, le DJ français s'est entouré de la chanteuse norvégienne Ina Wroldsen, qu'on entend sur le titre How Deep Is Your Love de Calvin Harris et nous emmène à Ibiza, sa deuxième maison, dans le vidéoclip.