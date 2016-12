Nicola Ciccone en version intime

Samuel Pradier 15-12-2016 | 22h39

Nicola Ciccone a présenté, jeudi soir, la première de son nouveau spectacle Esprit libre au Gésù de Montréal, dans une version intime, avec seulement deux musiciens.

On était intrigué d'aller voir Nicola Ciccone performer sur la petite scène du Gésù, lui qui a déjà triomphé au Centre Bell, au théâtre St-Denis ou à l'Olympia. Mais il a rapidement su créer une ambiance conviviale et chaleureuse, qui a servi d'écrin aux chansons très personnelles de son dixième et dernier album.

«Ce soir, je veux vous proposer un feu d'artifice d'émotions pour braver le froid», a-t-il lancé après avoir ouvert la soirée avec Tu m'aimes quand même, et avant de poursuivre avec la chanson titre de cette nouvelle tournée, Esprit libre.

Entre chaque pièce, le chanteur de 39 ans livre des anecdotes savoureuses et drôles, comme celle de sa rencontre avec une russe, le printemps dernier, lors d'un marathon à Moscou, ou celle de la famille d'écureuils qui a mangé toutes ses poires.

Le répertoire de Nicola Ciccone est composé de nombreuses chansons d'amour qu'il livre avec sincérité, alors que sa voix chaude, douce et sensuelle conquiert facilement le coeur du public. En version intime, l'effet en est même décuplé.

Des chansons comme J'veux plus quêter l'amour ou Quand on joue avec le feu ont trouvé un écho particulier, particulièrement auprès du public féminin, présent en grand nombre.

Nicola Ciccone sait aussi parler de sujets plus sociaux, comme la violence conjugale avec Chanson pour Marie.

Polémique

Il est revenu sur la polémique entourant le «boycott» de sa chanson Je veux mourir avant d'être mort, le printemps dernier, par Rythme FM, une situation qu'il avait décidé de partager sur les réseaux sociaux. «Je les ai blessés alors que je voulais juste défendre ma chanson», a-t-il poursuivi, en affirmant vouloir rester debout malgré les difficultés.

Il a non seulement interprété la chanson en cause, en plus de poursuivre avec sa «réponse»: «Cette chanson ne passera pas à la radio», qui parle aussi de son soutien à la défense de la langue française.

Lui qui est habituellement très discret sur sa vie privée dans les entrevues se dévoile pudiquement face au public, notamment avec Oh toi, mon père, la chanson qu'il a écrite à la suite du décès de son père, dans la dernière année.

Au terme d'un spectacle de plus d'une heure trente, Nicola Ciccone a réussi son pari de nous faire vivre un voyage rempli de toutes sortes d'émotions contradictoires. Comme quoi, la simplicité, l'humilité et l'empathie sont des sentiments nobles qu'un auteur-compositeur-interprète peut partager aisément avec son public.

Nicole Ciccone sera en spectacle au Grand Théâtre de Québec, le 17 décembre prochain, et ensuite en tournée à travers la province.