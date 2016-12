Très drôle parodie de We Are The World par des vedettes!

15-12-2016 | 12h05

Une belle brochette d'humoristes, de comédiens et de chanteurs québécois ont participé à une parodie de We Are the World, et ce, dans le but de soutenir un organisme de la province.

C'est l'agence de création KOZE qui a pris l'initiative de faire cette adaptation amusante de la chanson de Michael Jackson et Lionel Richie, écrite à l'époque pour amasser des fonds pour lutter contre la famine en Éthiopie.

Sur sa page Facebook, l'entreprise explique que puisque c'est la période des Fêtes, elle a décidé de donner une vidéo promotionelle d'une valeur de 5000 $ à un organisme. Les internautes sont donc invités à proposer une association qui mériterait cette production et l'organisme choisi sera révélé le 11 janvier prochain.

Dans la vidéo de la parodie, on voit plein de vedettes prêter leur visage et leur voix (pas toujours juste) pour la cause. François Bellefeuille, Bruno Pelletier, Philippe Laprise, Philippe Bond, Phil Roy, Patrick Groulx, Pierre-Yves Lord, Andréanne A. Malette et plusieurs autres artistes se donnent vraiment corps et âme.

Et on y entend aussi des phrases très comiques dont «c'est l'temps des Fêtes, on prend l'temps d'vnir vous gosser, pour demander un peu de générosité», «j'peux tu donner, mes bobettes préférées? Mais ce que je donner allez-vous me le rembourser?» ou «Moi je donnerais ma belle-mère, j'técoueuré de sa tourtière»... bref de tout pour se dilater la rate.