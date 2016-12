Mariah Carey et Lionel Richie partent en tournée

Avec Canoe.ca 12-12-2016 | 13h30

Mariah Carey et Lionel Richie ont annoncé lundi qu'ils partiront ensemble pour une tournée commune, et ce, dès mars 2017.

À l'occasion de The All Hits Tour, Lionel Richie et Mariah Carey prendront d'assaut le continent nord-américain pour pas moins de 35 dates réparties du 15 mars jusqu'au 27 mai.

L'interprète de We Belong Together a dévoilé l'information sur son compte Instagram, spécifiant qu'elle était «très heureuse de partir en tournée avec Lionel Richie».

North American Lambs! I’m happy to announce I’ll be touring with @lionelrichie next year starting March 2017! Presale tickets go on sale at 4pm local time TODAY, so be sure to get your Honey B. Fly Live Pass for exclusive access! Une photo publiée par Mariah Carey (@mariahcarey) le 12 Déc. 2016 à 6h59 PST

Aucun arrêt n'est prévu à Montréal. Le duo sera toutefois en prestation le 30 mars 2017 au Air Canada Centre de Toronto

Les billets pour cette tournée légendaire seront mis en vente dès le 17 décembre, mais devraient être disponibles en pré-vente dès lundi 16 h, a annoncé la chanteuse sur Instagram.

En attendant, Mariah Carey performera le 31 décembre à Times Square, à l'occasion du Dick Clark's New Year's Rockin' Eve With Ryan Seacrest organisé par la chaîne ABC.