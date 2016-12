Yoan et Sylvain Garneau: une inébranlable complicité

Steve Martin 19-12-2016 | 04h00

Peu de choses sont plus précieuses que la complicité qui unit un père et son fils. Nous avons pu le constater une fois de plus lors de notre rencontre avec Yoan et Sylvain Garneau, qui vient de lancer un album 100 % country. Les deux hommes nous ont accueillis dans leur coin de pays, à Ferme-Neuve, dans les Laurentides.

Si le père et le fils ont certains traits en commun, cette voix grave si distinctive, leur passion pour la musique, le sens de la famille et le goût des choses simples, leurs parcours n'auraient pu être plus différents.

Alors que Yoan a, au tournant de la vingtaine, remporté la finale de la deuxième saison de La Voix et vendu une quantité impressionnante d'albums depuis, son père a plutôt suivi la longue route, roulant sa bosse de bars en festivals depuis une quarantaine d'années.

Dernièrement, Sylvain, qui a mis son chapeau de cow-boy le temps de quelques photos en compagnie de son fils, a réalisé un rêve en lançant un deuxième disque, La clé du bonheur, son premier étant sorti au début des années 1990. Tout ça avec la complicité de Mario Pelchat, qui a produit ce nouvel album.

«Mario m'a entendu chanter avec Yoan à l'époque de La Voix. C'était à mon commerce», rappelle Sylvain, qui partage sa vie entre Ferme-Neuve et le magasin général qu'il possède à trois heures de route de là, en Haute-Mauricie.

«Il a trouvé que j'avais un timbre de voix country et il a aimé nous entendre chanter ensemble, mon fils et moi. Mario a su que je chantais depuis longtemps et que j'avais composé certaines des chansons interprétées par Yoan, alors il s'est dit: "Pourquoi ne pas le produire?"»

L'aventure musicale de Sylvain Garneau a débuté alors qu'il n'avait que 15 ans, époque où il s'est mis à jouer dans «les veillées», comme il nous le raconte.

«Je voyais des amis chanter, alors je me suis dit: "S'ils sont capables de le faire, je devrais pouvoir y arriver moi aussi!" Alors, j'ai commencé dans un sous-sol d'église. Je jouais avec des amis, des voisins... On faisait Folsom Prison Blues, de Johnny Cash. Je me souviens d'avoir demandé aux gens: "Si vous aimez ça, applaudissez; si vous n'aimez pas ça, n'applaudissez pas. Comme ça, je saurai si je dois continuer ou arrêter." Tout le monde s'est levé, et j'ai eu une ovation. Tout a commencé comme ça.»

Trois ans après ses débuts, Sylvain a formé, en 1979, le trio Black Riders, dont il était le leader.

«Ç'a duré quelques années. Ensuite, j'ai accompagné des chanteurs sur scène et j'ai été aidé par des pionniers du country au Québec, comme Adé Gagnon, qui a un peu été mon papa country; il était dans la lignée des Willie Lamothe, Paul Brunelle et compagnie. Il est toujours vivant aujourd'hui. Il me regarde aller et il est content pour moi. Je suis très reconnaissant pour tout ce qu'il a fait pour moi.»

Malgré un coup de pouce des vétérans de la scène, il lui aura fallu faire preuve de détermination pour persister dans un milieu qui peut finir par user.

«En bon québécois, ça prenait du front pour durer. Je voulais toucher le monde, chanter pour rendre les gens heureux. C'est la première devise que j'avais quand j'étais jeune, et aujourd'hui, ça se réalise à travers mon garçon.»



Meilleur homme, meilleur papa

De son côté, si Yoan a pris un autre chemin pour, à son tour, toucher les gens, il a certainement appris en grandissant l'importance de faire preuve d'acharnement, quand il voyait son père enchaîner les spectacles un peu partout où on faisait appel à son talent.

«Le mot qui me vient quand je pense à lui, c'est "persévérance", confie le jeune homme de 21 ans. Je suis moi-même une personne persévérante, mais lui, il me bat! On ne fait pas ce que nos parents disent, mais ce qu'ils font, et moi, j'ai été élevé avec un papa qui cherchait toujours à être un meilleur homme. C'est très précieux comme souvenir. Son nouveau disque, ça représente bien tout le chemin qu'il a parcouru pour en arriver là où il est aujourd'hui. C'est un homme qui cherche toujours à s'améliorer et qui a aussi une quête de savoir. Ça fait 56 ans qu'il cherche à se dépasser, alors La clé du bonheur, c'est un bon titre pour lui.»

Malgré sa grande expérience accumulée sur la route, Sylvain Garneau admet à son tour qu'il a appris de son fils depuis que ce dernier a choisi lui aussi de faire carrière dans la chanson.

«Yoan m'impressionne. Il n'a pas 50 ans d'expérience, mais il me montre des choses. Ce qu'il fait, c'est du haut de gamme. Je lui ai peut-être donné la base, mais lui, il est en train de me faire vivre des expériences que je n'ai jamais vécues. Et c'est merveilleux! Je lui ai déjà tendu la main pour qu'il vienne me rejoindre sur scène. Aujourd'hui, c'est lui qui le fait. Quand ça arrive, c'est magique!»

Il est difficile d'imaginer comment Yoan pourrait être là où il est rendu s'il n'avait pas suivi le sillage tracé d'abord par celui qui l'a précédé.

«Quand j'y repense, mon père, je le vois un peu comme un géant, souligne Yoan, que son vis-à-vis décrit comme une "vieille âme". Il y avait un café-bar à Ferme-Neuve, et je le regardais souvent performer quand j'étais petit. C'était très impressionnant. Ça m'a beaucoup inspiré.»

Ceci dit, il ne faudrait pas croire que le désir de suivre les traces du paternel s'est développé tôt chez le jeune Yoan.

«Je n'ai pas eu d'intérêt pour la musique avant mes 14 ans. Quand on me demandait si je voulais être chanteur, ma réponse était: "Oh, que non!" Pourtant, quand j'avais trois ans, mon père me prenait dans ses bras et il essayait de me faire chanter, mais j'étais trop gêné! C'est quand j'ai commencé à voir des spectacles sur une scène que je me suis dit: "C'est ça que je veux faire!"»

Il faut dire également qu'il a fallu attendre quelques années avant que la voix de Yoan ne trouve ce ton si grave qu'il partage avec son père et qui sied si bien au country.

«C'est à 16 ans que je me suis mis à chanter. Ma voix avait commencé à baisser, mais elle était encore beaucoup plus haute qu'elle ne l'est maintenant. Papa a une voix encore plus grave que la mienne aujourd'hui, mais à mon âge, elle était plus haute. Alors comme il me le dit souvent, quand je vais avoir son âge, ce n'est plus une voix que je vais avoir, mais une fréquence que seuls les lions pourront entendre!»

Mère et muse

Le portrait ne serait pas complet sans évoquer la maman de Yoan, Johanne, qui se tient discrètement à quelques mètres de nous, dans la salle à manger de la maison familiale. C'est elle qui a inspiré à Sylvain la chanson Coeur de velours ainsi que d'autres pièces de son album.

«On s'est connus en 1982. C'est la femme de ma vie. C'est elle qui m'a permis de me rendre là où je suis. J'ai toujours chanté, mais j'ai aussi été formateur forestier. Si Yoan est devenu ce qu'il est, c'est parce qu'elle a été là pour lui. Elle a toujours été douce avec notre fils, elle lui a montré de belles choses. Je le dis dans ma chanson: "Elle est ma lumière chaque jour." Elle est dans l'ombre, mais elle nous motive et elle nous protège. Elle nous a enseigné beaucoup de choses. J'ai beaucoup appris de cette femme.»

«Ma mère m'a tout donné, ajoute Yoan. Elle m'a bercé d'amour. Je n'ai jamais manqué de rien. Elle est toujours là, et son dévouement est inébranlable. Pour les gens qu'elle aime, elle va déplacer des montagnes. Et vous n'avez pas intérêt à vous en prendre à son mari, à son fils ou à sa mère! Elle occupe une grande place dans ma vie. Je dis souvent que c'est mon porte-bonheur. Elle adoucit les moments les plus difficiles qu'on peut vivre dans le "show-business".»

L'album de Sylvain Garneau, La clé du bonheur, est offert en magasin et par achat en ligne. Pour plus d'informations sur les spectacles et les projets de Yoan, on peut consulter son site: yoan.mu.