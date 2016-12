La Voix Junior en met plein la vue au Centre Vidéotron

Sandra Godin 12-12-2016 | 08h37

Une scène immense, de la pyrotechnie, des canons de confettis et un accueil tonitruant: les 85 jeunes de La Voix Junior ont reçu le traitement des plus grandes vedettes rock, samedi, au Centre Vidéotron à Québec. Et rarement aura-t-on eu autant de frissons dans un même spectacle.

Productions J et evenko n'ont pas lésiné sur les moyens pour faire vivre un véritable rêve aux étoiles de demain, qui nous ont émus cet automne à la télé et qui nous ont fait vivre de grands moments de nouveau samedi.

Des chanteurs «junior», vraiment? Ce sont pratiquement des pros qui ne se sont pas laissé intimider par la foule une seule fois, d'une solidité impressionnante, que nous avons admirés samedi. Aucune voix n'a failli. Peut-être était-ce parce qu'il n'y avait plus la pression de la compétition?



Une grande fête

Dans une ambiance de fête, les coachs Marc Dupré, Alex Nevsky et Marie-Mai se sont avancés les premiers sur la passerelle qui descendait au parterre, sur les airs de la chanson thème, avant d'être rejoints par les 85 jeunes.

C'est au gagnant Charles Kardos qu'est revenu l'honneur de briser la glace après le numéro d'ouverture, devant un Centre Vidéotron pratiquement rempli. Pas une once de nervosité dans la voix, il a livré sa version de Deux par deux rassemblés. Une interprétation à faire fermer le clapet de ceux qui douteraient de sa victoire...

Comme dans la majorité des chansons (qui ont toutes été entendues à l'émission), les autres enfants formaient une immense chorale à en donner des frissons.



Gospel, ballons et confettis

On a eu droit à un medley des meilleurs duels: Fight Song, Qui a le droit et Si jamais j'oublie en faisaient partie. Un immense sapin lumineux était dressé au milieu de la scène pour le medley des grands classiques de Noël.

Dans les numéros inédits, l'énergique Cynthia Marquis s'est illustrée avec On écrit sur les murs, Brenden MacGowan nous a fait lever le poil sur les bras avec Let It Go, tout comme Andy Khun et sa puissante interprétation d'Hallelujah, alors qu'une photo de Leonard Cohen flottait au-dessus de lui.

Une chorale gospel a donné de l'ampleur à Lean On Me, de Camila et Zion-Luna. Surprise, la gagnante de la dernière édition de La Voix, Stéphanie St-Jean, est apparue au milieu de la chorale pour Oh Happy Day.

Il fallait voir l'attitude de Rafaël Dolan-Bachand, serrant la main des spectatrices, et une jeune chanteuse venir à la rescousse de sa collègue dont le micro ne fonctionnait pas.

Tout au long du spectacle, Charles Lafortune a eu la délicatesse de nommer tous les jeunes après chaque numéro. «On devrait aimer tous nos enfants. Ce n'est pas tous les enfants qui ont la chance d'être aimés. Encouragez-les à aller plus loin», a-t-il dit lorsqu'il a fait un clin d'œil touchant aux parents des enfants de La Voix Junior.

La Voix Junior donnera deux représentations au Centre Bell, à Montréal, le 18 décembre.