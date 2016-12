Les clips de l'année les plus vus de 2016

John Naïs 09-12-2016 | 15h56

C'est déjà le temps des rétrospectives avec l'année 2016 qui touche à sa fin. YouTube a dévoilé cette semaine les vidéoclips qui ont été les plus populaires cette année. Qui de Calvin Harris, Rihanna, Sia ou Fifth Harmony a décroché la première place?

10. Heathens - Twenty One Pilots (483 millions de vues)



Malgré des critiques très mitigées, le film L'escadron suicide a été l'un des plus gros succès de l'année 2016. Les musiques de la bande originale du long métrage ont elles aussi rencontré un vif succès. La preuve, la vidéo du titre Heathens du groupe Twenty One Pilots est la dixième vidéo musicale la plus vue de YouTube avec 483 millions de visionnements sur la plateforme.

9. Hymn For The Weekend - Coldplay en duo avec Beyoncé (622 milions de vues)



Après avoir annoncé que Beyoncé les rejoindrait sur scène lors du spectacle de la mi-temps du Super Bowl en janvier dernier, Coldplay a dévoilé quelques jours plus tard le vidéoclip de leur titre Hymn For The Weekend qu'ils interprètent avec la chanteuse. Tournée à Mumbai lors du festival Holi, la vidéo dépaysante montre Chris Martin et ses acolytes s'éclater sous des nuages de poudre colorée. Malgré son rôle très anecdotique dans la chanson, Beyoncé fait tout de même quelques apparitions dans le clip, vêtue de magnifiques saris.

8. Pillowtalk - Zayn (651 millions de vues)



Après son départ très médiatisé de One Direction l'an passé, Zayn n'a pas vraiment attendu pour lancer son premier vidéoclip Pillowtalk. Très léchée et explicite, la vidéo le met en scène aux côtés de sa douce Gigi Hadid et montre aussi des corps très dénudés.

7. Cheap Thrills - Sia en duo avec Sean Paul (685 millions de vues)



Issu de son album This Is Acting, le titre Cheap Thrills de l'Australienne Sia a fait sensation dès sa sortie. Le vidéoclip, qui est en fait une vidéo avec les paroles (lyric video en anglais), montre des couples qui dansent dans une émission de télévision des années 50.

6. I Took A Pill In Ibiza (Seeb Remix) - Mike Posner (704 millions de vues)



Comme l'indique son titre, Mike Posner prend une pilule pour drogue pour s'éclater dans une discothèque à Ibiza dans le clip de I Took A Pill In Ibiza. Si la chanson est très entraînante, le clip est quant à lui assez moyen. Il se classe tout de même sixième du palmarès des vidéos musicales les plus visionnées de l'année avec plus de 704 millions de vues.

5. Work - Rihanna en duo avec Drake (798 millions de vues)



Impossible d'être passé à côté de Work de Rihanna cette année, un titre issu de son excellent album Anti. Dans le clip, la sirène de la Barbade fait grimper la température dans l'ambiance moite d'une discothèque. Vêtue d'une robe à filet transparente aux couleurs du drapeau jamaïcain, Rihanna s'adonne à des mouvements de twerks endiablés et assume totalement sa promiscuité sur les parties intimes de Drake... Le clip s'adjuge une honnête cinquième place des vidéoclips les plus populaires cette année.

4. Closer - The Chainsmokers en duo avec Halsey (823 millions de vues)



C'était l'un des plus grands succès de cet été. Les comparses du duo The Chainsmokers ont régné 10 semaines au sommet du palmarès Billboard américain avec leur entêtant Closer. Le vrai vidéoclip du titre n'étant sorti qu'en octobre, c'est le clip avec les paroles qui s'est adjugé la 4e place des vidéos musicales les plus visionnées en 2016.

3. Hasta el Amanecer - Nicky Jam (879 millions de vues)



Véritable star du reggaeton, l'Américain Nicky Jam décroche la troisième place des clips les plus visionnés cette année avec son très entraînant Hasta el Amanecer. Dans la vidéo, le chanteur tente de séduire une belle demoiselle dans une buanderie, avec quelques petits pas de danse en prime.

2. This Is What You Came For - Calvin Harris et Rihanna (1 milliard de vues)

La nouvelle collaboration explosive This Is What You Came For entre Calvin Harris et Rihanna décroche la deuxième place du palmarès avec plus d'un milliard de visionnements. La vidéo, haute en couleur, montre Rihanna chanter et danser au milieu d'un cube dans lequel sont projetés des images et des faisceaux lumineux.

1. Work from Home - Fifth Harmony avec Ty Dolla $ign (1,1 milliard de vues)

C'est le clip de Work From Home du groupe Fifth Harmony qui écrase la concurrence avec 1,1 milliard de vues sur YouTube cette année. Après une année 2015 bien remplie (leur titre Worth It a explosé les compteurs sur YouTube avec plus de 680 millions de vues), les filles de Fifth Harmony ont enchaîné avec le morceau Work from Home.

Dans le vidéoclip de cette piste R&B très entraînante, Camila, Dinah, Ally, Normani et Lauren, révélées dans la version américaine de l'émission The X Factor, s'improvisent en travailleuses de la construction sexy. Chorégraphies travaillées, tenues légères, beaux travailleurs de la construction tout en muscles... Tous les ingrédients étaient réunis pour en faire un énorme succès!