Un duo musical surprenant pour 50 nuances plus sombres

Taylor Swift, qui compte 94,4 millions d'abonnés sur Instagram, a choisi les réseaux sociaux pour dévoiler une collaboration qui s'annonce déjà comme un succès. I Don't Wanna Live Forever, enregistré avec Zayn Malik, figurera sur la bande originale du film Cinquante nuances plus sombres, suite de Cinquante nuances de Grey.

Taylor Swift a d'abord publié le visuel du morceau, un masque de carnaval accompagné des noms des deux artistes, avec comme légende «Z-T-50». La chanteuse a ensuite publié un extrait du morceau, disponible sur iTunes, qui a rapidement pris la première place du classement.

#fiftyshadesdarker #idontwannaliveforever Une vidéo publiée par Taylor Swift (@taylorswift) le 8 Déc. 2016 à 20h13 PST

Dans ce morceau à l'ambiance très sexy, les deux artistes chantent en alternance: «Bébé, bébé, je deviens folle / Éveillée toute la nuit, toute la nuit et tout le jour / Je te donne quelque chose, mais tu ne me donnes rien / Que m'arrive-t-il?», commence Taylor Swift. L'ancien membre de One Direction lui répond «Je ne veux pas vivre éternellement / Car je sais que ce serait une vie de souffrance».

Taylor Swift a écrit ces paroles, avec l'aide de Jack Antonoff et Sam Dew, le premier étant également producteur du morceau. Celui-ci a été écrit spécialement pour la bande originale du nouveau film porté par Dakota Johnson et Jamie Dornan. La bande originale sera disponible à compter du 10 février prochain, en même temps que la sortie du film.

Le premier volet du drame érotique avait déjà frappé fort pour sa bande originale, avec notamment les titres Love Me Like You Do d'Ellie Goulding, Earned It de The Weeknd, ou encore une version sensuelle du célèbre Crazy in Love de Beyoncé.