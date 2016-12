Cours de musique surprise par Justin Timberlake

Avec Canoe.ca 09-12-2016 | 10h38

En tournée promotionnelle en Australie pour son film Les Trolls, Justin Timberlake s'est arrêté dans une école de Sydney le temps de participer à un cours de musique et donner ses impressions aux étudiants.

Il y a deux semaines, le chanteur de Can't Stop the Feeling! a pris le temps d'écouter ces jeunes de la Newtown High School of the Performing Arts en plus de leur donner des trucs et des conseils pour les aider à s'améliorer.

Une vidéo partagée jeudi sur YouTube montre cette journée inoubliable du 22 novembre dernier vécue par le groupe d'étudiants. Tout d'abord, l'enseignant en musique Christopher Miller annonce aux jeunes qu'ils auront un invité surprise et qu'il s'agit de Justin Timberlake. Tout de suite, ils l'accueuillent dans une explosition de joie et un tonnerre d'applaudissements, n'en revenant tout simplement pas.

Justin Timberlake s'assied alors par terre avec les étudiants pour écouter leur musique et commenter leurs prestations.

Un des étudiants, Fergus Lipton, qui a joué le morceau Snow à la guitare acoustique, a particulièrement attiré l'attention du chanteur. «Woah... C'était super, genre vraiment super, a déclaré Justin Timberlake. C'était magnifique mec, et ta voix est vraiment spéciale... Je diffuserais ça toute de suite à la radio.»

À la fin de la cession, l'interprète de SexyBack a conseillé ses étudiants de «rester curieux» et de se rappeler ce que ça fait de faire de la musique. Il conclut en disant: «Vous êtes vraiment spéciaux et c'était génial pour moi. Merci pour tout, c'était une vraie chance de vous écouter.»

De son côté, Christopher Miller a indiqué qu'il avait eu du mal à croire que Justin Timberlake lui demande de faire un tour dans son école.

Sur sa page Facebook, le groupe a capella les Newtones a partagé une photo où les étudiants sont en pleine performance devant le chanteur américain, qui lui s'est assis au sol pour les écouter attentivement.

Par ailleurs, l'émission australienne The Today Show a partagé une vidéo sur son compte Twitter où certains des étudiants impliqués reviennent sur leur rencontre avec Justin Timberlake. «Justin a dit comment il travaille fort pour les paroles (des chansons) et comment la vulnérabilité est très importante en musique (...) C'était une très belle opportunité», a notamment dit Fergus Lupton.

«Ce qui m'a le plus impressioné c'était sa sincérité et qu'il a su créer un lien avec les étudiants. Et dès qu'il est entré dans la salle de cours, il était un musicien et il travaillait avec des musiciens. Comme j'ai dit, il a commencé jeune, il sait où ils sont rendus et tout ce qu'il a dit était pertinent et positif», a pour sa part commenté l'enseignant.

Check out what @jtimberlake had to say about this incredible performance! #9Today https://t.co/YSgDhDVBam — The Today Show (@TheTodayShow) 8 décembre 2016

D'autres photos véhiculent sur les réseaux sociaux, notamment partagés par les chanteurs du groupe Newtones, où l'on voit entre autres Justin Timberlake tout sourire en train d'applaudir lors de la performance des jeunes.