Soran Dussaigne de La Voix IV prépare un premier album

09-12-2016 | 09h50

Remarqué lors de son passage sur le plateau de La Voix IV plus tôt cette année, Soran Dussaigne planche sur un premier disque.

L'effort, qui sera proposé prochainement sur l'étiquette Audiogram, mêlera le reggae au folk, en plus de flirter avec la pop et le funk.

Lors de la plus récente édition de La Voix IV qui a couronné Stéphanie St-Jean, Soran Dussaigne s'est rendu jusqu'à l'étape des directs. Pour sa prestation durant les quarts de finale, il a choisi de revisiter Elle me dit, succès de Mika.

En donnant une touche dansante au classique Hotel California des Eagles pendant son audition à l'aveugle, il avait réussi à charmer les quatre coachs avant de jeter son dévolu sur Ariane Moffatt.

Reprise d'un tube de Shawn Mendes

Le chanteur et guitariste - qui pousse la note depuis qu'il a deux ans - se plaît aussi à reprendre d'autres populaires pièces, comme Treat You Better de Shawn Mendes, qu'il a revue pour le magazine d'actualité musicale Play diffusé à VRAK.