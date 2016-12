Redécouvrir les jeux vidéo à la Maison symphonique

Ariane Labrèche 09-12-2016 | 06h35

MONTRÉAL - Les bandes originales de 15 jeux vidéo québécois seront interprétées pour la première fois à la Maison symphonique le 9 décembre. Si les gamers peuvent redécouvrir la musique de leurs jeux préférés, les musiciens y trouvent aussi leur compte.

Lorsque les 60 musiciens et 40 choristes qui composent l'orchestre de l'Odyssée musicale du jeu vidéo interprètent la bande originale d'un jeu, c'est tout le troisième sous-sol de la Maison symphonique qui résonne.

Assis près d'un mur, le compositeur Luc Saint-Pierre écoute avec attention. «Quand on est en studio, on a le contrôle sur les éléments. Là, je vais voir si ma partition se traduit comme je l'imaginais. J'ai peur, mais je suis excité», a dit celui qui a créé la bande originale du film Thief, de Eidos.

Les 15 bandes originales n'ont en effet jamais été interprétées en concert jusqu'à maintenant.

«Souvent, ces compositeurs-là ont des idées symphoniques, mais composent souvent seuls et utilisent beaucoup des logiciels, a lancé en riant le chef d'orchestre Alain Trudel. Nous, on leur offre tous les instruments. Même l'octobasse!»

En compagnie du directeur artistique Denis Chabot, le conducteur a choisi des musiciens de tous les orchestres du Québec afin de former l'ensemble de l'Odyssée.

Un défi musical

Interpréter la musique d'un jeu vidéo est une tout autre paire de manches pour les musiciens de formation classique. «On est habitués de jouer des symphonies de 15 à 20 minutes au cours desquelles une idée, une atmosphère se développent, a souligné Alain Trudel. Là, on en joue 24 morceaux! À chaque fois, il faut trouver le bon ton, la bonne atmosphère, et puis boum! on change.»

Ce rythme déstabilisant est toutefois loin de déplaire aux musiciens. «Je vous confirme que les cuivres et les percussions capotent», a mentionné le conducteur en souriant.

Au-delà de l'expérience inédite pour les musiciens, les amateurs de jeux vidéo vivront une expérience marquante. «Ils vont revivre des moments d'émotions fortes qu'ils ont ressenties en jouant, et peut-être même redécouvrir cette musique-là qu'ils ont tellement entendue», a dit Luc Saint-Pierre.

L'Odyssée musicale du jeu vidéo aura lieu le 9 décembre à 20 h à la Maison symphonique de Montréal.