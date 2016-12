Julien Clerc chantera au Québec en 2017

08-12-2016 | 16h46

Après son passage cette année au Festival d'été de Québec, Julien Clerc reviendra dans la Belle Province en 2017 pour promener sa Tournée pianos, a-t-on appris jeudi.

Celui qui célèbrera ses 70 ans en octobre 2017 ainsi que ses 50 ans de carrière prendra place au piano accompagné de son claviériste et puisera dans son vaste répertoire pour revisiter de grands classiques, dont Ma préférence, Cœur de rocker, Femmes je vous aime et Fais-moi une place, dans un spectacle intimiste.

Plus d'une dizaine de représentations seront offertes au Québec en juin, suivie d'une autre dizaine spectacles dès le 14 septembre. En novembre dernier, le chanteur français a lancé une compilation de 40 chansons, intitulée Best of - Fans je vous aime.