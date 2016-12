Mort du chanteur de King Crimson et d'Emerson, Lake and Palmer

08-12-2016 | 16h05

Greg Lake, le chanteur britannique des groupes mythiques de rock progressif des années 70 King Crimson et Emerson, Lake and Palmer, est mort mercredi des suites d'un cancer à 69 ans, a annoncé jeudi son manager.

«Hier, le 7 décembre, j'ai perdu mon meilleur ami emporté par une longue et difficile bataille contre le cancer», a écrit Stewart Young sur le site internet officiel du musicien.

«Greg Lake restera dans mon coeur pour toujours, comme il l'a toujours été», a-t-il ajouté.

Le décès de Greg Lake intervient neuf mois après celui de son collègue Keith Emerson qui a mis fin à ses jours en mars à Los Angeles.

Le chanteur a été l'un des membres fondateurs et la figure de proue du groupe de rock progressif King Crimson, qui a connu un succès mondial en 1969 avec l'album In The Court Of The Crimson King. Cet album est considéré comme l'acte fondateur du rock progressif qui se caractérise par un mélange de rock teinté de musique classique ou de jazz.

Après deux albums avec King Crimson, le chanteur, bassiste et guitariste s'est associé avec Keith Emerson et Carl Palmer pour former le trio Emerson, Lake and Palmer en 1970. Ce trio vendra plus de 48 millions d'albums, selon la presse spécialisée.

Le trio a été cité comme une source d'inspiration par des groupes de heavy metal parmi lesquels Iron Maiden.

«Comme Greg le chantait à la fin de Pictures At An Exhibition, la mort c'est la vie», a déclaré Carl Palmer, le batteur d'Emerson, Lake and Palmer.

«Sa musique peut désormais vivre pour l'éternité dans les coeurs de tous ceux qui l'aimaient», a-t-il ajouté.

Greg Lake a également eu quelques succès en solo notamment avec ce tube de Noël: I Believe In Father Christmas qui s'est classé à la deuxième place des charts britanniques en 1975.