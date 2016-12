Victoria's Secret: des chanteurs au milieu de la belle lingerie

John Naïs 07-12-2016 | 13h57

Comme chaque année, le très attendu défilé de Victoria's Secret a convié des invités de marque pour venir chanter aux côtés de ses célèbres anges. Dans l'édition 2016, diffusée lundi, Lady Gaga, The Weeknd et Bruno Mars ont relevé le défi.

Lady Gaga: entre ballade langoureuse et rythmes rock endiablés

Lady Gaga a ouvert le bal avec sa magnifique Million Reasons, vêtue d'une robe transparente couverte de motifs de roses rouges. Une interprétation très solide vocalement qui a donné lieu à un très beau moment d'émotion.

Un peu plus tard dans la soirée, c'est dans un registre beaucoup plus rock et dansant que la «Mother Monster» a enflammé le podium du défilé le plus glamour de l'année avec ses titres A-Yo et John Wayne.

Encore une fois, l'artiste de 30 ans prouve qu'elle est l'une des valeurs sûres de la scène pop.

Retrouvailles gênantes entre The Weeknd et Bella Hadid

Après leur séparation très médiatisée il y a quelques semaines, on a eu droit à des retrouvailles un brin gênantes entre The Weeknd et la mannequin Bella Hadid sur la passerelle du Victoria's Secret Fashion Show.

Les deux anciens tourtereaux ont tout de même réussi à gérer la situation comme de vrais adultes. Et en plus, le Torontois a délivré l'une des meilleures performances de la soirée en interprétant son tube Starboy.

Bruno Mars: funk et manteau de fourrure

Vêtu d'un manteau de fourrure à la manière de P. Diddy dans les années 90, Bruno Mars a fait résonner ses titres rétro et funky Chunky et 24 K Magic avec ses musiciens. Impossible de rester de marbre devant autant de bonne humeur! Les mannequins du défilé ont eu l'air d'apprécier elles aussi.