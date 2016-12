Rammstein et The Offspring au Rockfest de Montebello

06-12-2016 | 20h13

Le groupe de rock industriel allemand Rammstein et la formation californienne The Offspring seront de la 12e édition de l'Amnesia Rockfest qui se tiendra en juin 2017, a confirmé l'équipe d'Outaouais Rock mardi.

La formation allemande viendra y présenter son nouveau spectacle en grande première nord-américaine.

«Je suis extrêmement fier d'accueillir Rammstein dans mon petit village, a déclaré Alex Martel, Fondateur du Rockfest. Leur spectacle, c'est la démesure totale, le plus grand que nature, la folie pure, le plus gros concert sur la planète présentement.»

Pour illustrer cette démesure, le festival doit prévoir tout l'espace nécessaire pour accueillir le matériel du groupe ce qui représente 10 camions d'équipement, 15 conteneurs de pyrotechnie et une équipe de scène composée d'une centaine de personnes.

De son côté, The Offspring a choisi le festival, qui se tiendra du 22 au 25 juin 2017 à la marina de Montebello, pour y célébrer le 20e anniversaire de son album Ixnay On The Hombre, en formule intégrale.

Le dévoilement de ces deux têtes d'affiche a été bien planifié par les organisateurs qui espèrent profiter des Fêtes pour offrir un billet en cadeau ou encore pour planifier une participation et un étalement du coût du passeport en 5 versements.

Il est également possible de réserver un espace de camping sur les terrains du festival et pour 2017, une alternative VIP est offerte, avec tente et équipements fournis.