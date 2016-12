Angèle Dubeau: 2017 sera une année charnière

Marie-Claude Doyle 13-12-2016 | 04h00

En 2017, Angèle Dubeau célébrera ses 40 ans de carrière, les 20 ans de son orchestre, la Pietà, et ses 30 ans de mariage. À cela s'ajoute le fait que la violoniste virtuose joue de son instrument depuis 50 ans.

Pour souligner ces anniversaires, elle vient de lancer l'album double Silence on joue: prise 2, son 40e disque en carrière. C'est dans son nouveau condo montréalais qu'elle nous a accueillis.

Angèle Dubeau ne changerait pas grand-chose de son passé même si, en 40 ans de carrière, la violoniste, âgée de 54 ans, n'a pas eu que des moments heureux. Elle ne peut passer sous silence son cancer du sein en 2013. Heureusement, il a été dépisté tôt. À la même période, son mari et gérant, François Mario Labbé - président d'Analekta ainsi que producteur et directeur artistique de l'album double -, a appris qu'il avait le cancer de la prostate; dans son cas aussi, on l'a dépisté tôt.

Près de quatre ans plus tard, leur santé va beaucoup mieux. «La musique a été ma soupape à émotions. Ce moment-là m'a fait réfléchir à des choses auxquelles je n'avais pas réfléchi avant. Aujourd'hui, je me sens en pleine maîtrise de mon art. J'ai joué les grands concertos, les grandes sonates. J'ai fait des musiques de films, de jeux vidéos, des musiques contemporaines. Quand je suis devenue maman, ç'a aussi changé tellement de choses dans ma vie et ça m'a amenée à ce que je suis aujourd'hui.»

Sa fille, Marie, âgée de 24 ans, a terminé l'an dernier une maîtrise à la London Business School après avoir fait des études en communication. Depuis cet automne, elle travaille pour l'agence de publicité montréalaise lg2. «Elle a un côté très créatif, mais elle est aussi très cartésienne. Elle a fait sa maîtrise en un an. Elle est très heureuse. Je ne demande pas mieux.»

Un double anniversaire

Si elle célèbre ses 40 ans de carrière, qui l'ont amenée à jouer notamment pour Nelson Mandela et pour la reine Élisabeth II ainsi qu'à faire de la musique de chambre avec le regretté flûtiste Alain Marion, la musicienne fête aussi les 20 ans de son orchestre, La Pietà, où elle dirige sept femmes. «La Pietà m'a ouvert une fenêtre sur quelque chose que je n'avais jamais vécu. J'avais déjà fait de la musique de chambre, mais là, je me suis retrouvée à avoir non seulement mon instrument, mais aussi un grand orchestre. Comme musicienne, je suis comblée à la tête de mon ensemble.»

C'est pour répondre à la demande du public, qui voulait avoir une suite à Silence on joue, et pour le remercier d'être toujours au rendez-vous qu'Angèle a concocté l'album double Silence on joue: Prise 2. De longues heures d'écoute de musiques de films ont servi à l'élaboration de ce qui s'avère être son 40e album en carrière. «Ce n'est pas le film lui-même qui a fait que j'allais choisir la musique. C'est la musique qui est venue me chercher. Pour moi, c'était de sortir ces musiques-là de leur cadre d'origine. Elles sont belles, évocatrices. Il y avait un défi parce que, souvent, les musiques de films, c'est juste des petits bouts, et j'ai dû penser à les allonger.»

30 ans de mariage

Le 1er août 2017, Angèle Dubeau soulignera ses noces de perle avec son mari. «On ne se parle pas de business à la maison. C'est une promesse qu'on s'est faite il y a plus de 30 ans. On s'aime encore, et ces liens sont plus forts quand on traverse des épreuves. Juste un regard entre lui et moi en dit long. On se comprend, se ressent, se devine, et c'est extraordinaire!»

Concerts gratuits

En décembre, la violoniste se produira gratuitement avec La Pietà dans des résidences pour personnes âgées et pour les enfants gravement malades. «C'est un moment précieux pour ces gens-là, et je trouve ça tellement gratifiant! En 40 ans de carrière, il y a eu plein de grands moments, mais ce qui me rend le plus heureuse, c'est de savoir que ma musique accompagne les gens dans leur quotidien, dans des moments tristes, de douleur, de joies.»

Après les fêtes, Angèle Dubeau travaillera à son prochain album et s'offrira des vacances en Europe avant de prendre la route pour des concerts, notamment en Pologne et en Roumanie.