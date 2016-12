Grammy Awards: Beyoncé en tête des nominations

Thomas Urbain 06-12-2016 | 12h15

La chanteuse américaine Beyoncé Knowles arrive en tête des nominations aux Grammy Awards, les trophées américains de la musique, portée par son album concept ambitieux Lemonade, devant Drake, Rihanna et Kanye West, chacun cité huit fois.

L'ancienne leader du groupe Destiny's Child, âgée de 35 ans, a été nommée dans trois des quatre principales catégories: album de l'année, disque de l'année, chanson de l'année.

La quatrième catégorie majeure, nouvel artiste de l'année, lui était de toute façon inaccessible, elle qui fêtera l'an prochain les 20 ans de la sortie de son premier disque.

Beyoncé a éclipsé la Britannique Adele, pourtant elle aussi nommée dans trois des quatre principales catégories grâce à son album 25, qui s'est vendu à plus de dix millions d'exemplaires aux États-Unis. Au total, l'interprète de Hello a été nommée cinq fois.

La 59e cérémonie des Grammy Awards aura lieu le 17 février à Los Angeles.

C'est une nouvelle reconnaissance pour Beyoncé, qui a osé un album aux accents très personnels, avec l'évocation des infidélités de son mari, le rappeur Jay Z, mais aussi résolument politique. Elle revient ainsi sur les violences policières dont sont régulièrement victimes des hommes noirs aux Etats-Unis.

L'album, sorti fin avril, était accompagné d'un moyen métrage, co-réalisé par Beyoncé.

Fin août, elle avait déjà été la grande gagnante des Video Music Awards (VMA), les récompenses attribuées par la chaîne musicale MTV, avec huit statuettes.

Depuis 2000 et ses deux premières récompenses, la jeune femme originaire de Houston a déjà été sacrée 20 fois aux Grammy Awards, mais jamais pour l'album de l'année.

Elle est désormais à portée de Stevie Wonder (25 prix) et de l'artiste country Alison Krauss (27), les deux chanteurs les plus primés.

Le record toutes catégories reste détenu par le chef d'orchestre classique d'origine hongroise, Georg Solti, honoré à 31 reprises.

Le rap, genre majeur

Derrière Beyoncé, Drake, Rihanna et Kanye West, dont l'album est sorti uniquement sous forme numérique et pas en CD, tirent leur épingle du jeu, avec huit citations chacun.

Avec son album inclassable The Life of Pablo, le rappeur Kanye West est salué bien que n'ayant été nommé dans aucune des quatre principales catégories.

Genre relativement récent et autrefois cantonné aux catégories subalternes, le rap montre une nouvelle fois son influence considérable dans le monde de la musique américaine. Outre Kanye West, l'académie a honoré le Canadien Drake, qui est à la fois chanteur et rappeur, ainsi que Chance The Rapper qui, à 23 ans seulement, a été nommé sept fois pour la promotion 2017.

Le jeune artiste originaire de Chicago est notamment cité dans la catégorie du nouvel artiste de l'année, aux côtés d'Anderson Paak, tout à la fois chanteur et rappeur.

Lors de la dernière cérémonie des Grammy Awards, en février dernier, un autre rappeur, le Californien Kendrick Lamar, avait été le roi de la soirée et raflé cinq récompenses, porté par son album To Pimp a Butterfly, dont les textes traitent notamment des relations raciales.

Dans la catégorie reine de l'album de l'année, outre Drake, Beyoncé et Adele, a été cité Justin Bieber et son Purpose, signe d'une reconnaissance accrue de la profession pour celui qui n'était encore considéré, il y a peu, que comme un chanteur pour adolescents.

Autre candidat à la récompense suprême, Sturgill Simpson, qui fait partie d'une nouvelle vague d'artistes country qui s'attachent à renouveler le genre et à l'ouvrir à un public plus large.

Boudé pour les catégories les plus en vue, le dernier album de David Bowie, Blackstar, sorti deux jours avant son décès en janvier, a néanmoins été mentionné cinq fois, notamment pour le meilleur album de musique alternative.