Céleste Lévis et David Fleury: complices en amour et en musique!

Marie-Hélène Goulet 11-12-2016 | 04h00

Ils se sont rencontrés à La Voix. Les amoureux forment depuis un couple inspirant et inspiré. Alors que Céleste part souvent sur la route pour présenter les chansons de son premier disque, David, de son côté, vient tout juste de lancer le mini album Fleury. Rencontre avec deux jeunes chanteurs vraiment charmants.

Céleste et David, vous êtes amoureux depuis un peu plus d'un an. Avez-vous emménagé ensemble?

David: Oui, mais j'ai encore des choses à la maison familiale, donc, pour ma mère, je ne suis pas officiellement parti. Il n'en demeure pas moins que Céleste et moi sommes toujours ensemble!

Celeste: On est ensemble, sauf lorsque je suis en tournée. Là, tu es tout seul et tu t'occupes de Minou.

Qui est Minou?

C.: C'est un lapin que nous avons adopté l'an dernier. Je suis folle des lapins! Quand mon frère aîné, qui est vétérinaire, m'a dit qu'il n'y avait pas assez de familles d'adoption à la SPCA, je n'ai pas pu résister!

D.: Au début, j'étais réticent. Je ne voulais pas le prendre, mais à force d'être tout seuls, Minou et moi avons développé une complicité. (rires)

C.: C'est formidable, les lapins! Les gens pensent que ça ne sait rien faire, mais bien au contraire. Et c'est assez simple de rendre un lapin propre et ensuite de le laisser se promener dans la maison sans problème.

David, t'ennuies-tu lorsque Céleste part en tournée?

Est-ce plus facile de comprendre cette réalité quand on fait le même métier?

D.: Quand je suis bien occupé, c'est plus facile. Sinon, c'est certain que je m'ennuie. Céleste part souvent en Ontario, où elle est très populaire. J'espère que Montréal va «allumer» bientôt! En attendant, on se parle tous les jours au téléphone.

C.: C'est la première fois que je suis amoureuse d'un musicien, et ça fait une grande différence, entre autres au niveau de la confiance. Avant David, ce n'était pas évident de faire comprendre à un gars qu'il n'avait pas à être jaloux de me voir partir avec mes musiciens. La seule chose qui n'est peut-être pas facile, c'est la gestion du rythme de nos carrières respectives. Quand l'un se fait dire oui, mais pas l'autre, ça peut être ardu, mais on en parle pour dédramatiser la situation.

D.: C'est très effervescent pour Céleste en ce moment. C'est inspirant de la voir faire ce qu'elle aime.

Toi, David, sur quoi planches-tu en ce moment?

Est-ce que Céleste chante sur ce minialbum?

Pensez-vous partir en tournée ensemble?

Je viens tout juste de lancer mon premier minialbum de six chansons, Fleury. J'espère que les gens vont bien le recevoir et qu'ils viendront assister à mes spectacles par la suite. C'est une carte de visite folk-pop country que j'ai faite dans l'espoir d'enregistrer un album complet. J'ai déjà une foule de chansons prêtes.D.: Oui, et je crois qu'elle y chanterait même si nous ne formions pas un couple. Sa voix est tout un coup de coeur pour moi.

D.: C'est un projet à très long terme. Avant de tomber amoureux, nous avions déjà beaucoup d'idées en tête pour notre avenir. Je crois qu'il vaut mieux qu'on finisse nos projets respectifs chacun de notre côté avant de passer à autre chose.

C.: Nous sommes au tout début de nos carrières et souhaitons nous démarquer dans des chemins qui nous sont propres. Nous sommes loin de travailler sur un album commun.

Écrivez-vous ensemble?

D.: Ce n'est pas encore naturel. Même si notre ingrédient de base demeure le folk et que nous composons tous les deux à la guitare, nous n'avons pas exactement le même style. Je peux aller beaucoup plus loin dans mon choix de mots que Céleste, par exemple.

Qu'admirez-vous l'un de l'autre?

D.: J'admire le courage de Céleste. Même si elle est atteinte de la malformation d'Arnold-Chiari, elle veut faire plein de choses. Elle ne s'arrête pas et s'implique même dans la Canadian Chiari Association. L'été dernier, elle voulait participer à une course à épreuves de 22 km. C'est moi qui, tout en voulant la soutenir, ai calmé un peu ses ardeurs, parce que ça pourrait être dangereux pour elle.

C.: En ce sens, j'admire la patience de David. Comme j'ai mal à la tête tous les jours, il m'arrive d'être plus directe, moins agréable. David me comprend parfaitement et m'accepte comme je suis; il ne lève jamais le ton.

Lequel de vous deux est le plus romantique?

D.: Je t'écris des chansons...

C.: ... et je te confectionne de beaux cadeaux... Mais je pense que c'est toi qui es le plus romantique!

D.: Je n'osais pas le dire... L'écriture est ma tasse de thé, alors je m'efforce de composer de beaux textes pour elle. Ce n'est pas rare que, lorsque Céleste revient de tournée, l'appartement soit parfaitement propre et qu'une lettre d'amour l'attende sur l'oreiller.

C.: Jamais un gars n'a été aussi attentionné que toi pour moi!

David vu par Céleste

Les matins de David sont...

Relax. David se réveille de bonne humeur, puis prépare nos déjeuners et nos cafés.

Une chanson qui te fait penser à lui?

Lucky, de Jason Mraz, parce que nous aimons bien l'interpréter ensemble.

Un travers de David qui te fait rire?

David parle, mais parle beaucoup! Quand il a quelque chose en tête, ça peut durer des heures! Parfois, quand il parle à sa mère, qui est vraiment comme lui là-dessus, je lui rappelle de respirer entre ses phrases. (rires)

Ton plus beau souvenir partagé avec lui?

Alors qu'il ne s'était toujours rien passé entre nous, les parents de David m'ont offert l'hospitalité, puisque je devais me rendre souvent à Montréal pour La Voix et que je n'y connaissais personne. Un jour, nous sommes allés marcher, David et moi, sur le mont Saint-Bruno. Nous avons parlé de notre vision de l'avenir et avions découvert nos intérêts communs.

Céleste vue par David

Les matins de Céleste sont...

Étourdis! À cause de sa condition, Céleste fonce partout le matin. C'est assez drôle! Une fois remise, elle organise notre journée. C'est impossible de ne rien planifier avec elle.

La chanson qui te fait penser à elle?

Fly Me to the Moon puis La vie en rose, puisque nous en avons fait une version combinée sur scène que nous avions baptisée Fly Me en rose.

Un travers de Céleste qui te fait rire?

Céleste est une grande cartésienne, je pense même que si elle n'était pas chanteuse, elle serait femme d'affaires. Par contre, au niveau du ménage, c'est autre chose! C'est moi qui frotte et range derrière elle.

Ton plus beau souvenir partagé avec elle?

Au printemps 2015, nous sommes allés au chalet de ses tantes pour composer une chanson ensemble, puisque nous avions l'opportunité de nous produire sur scène en duo. Nous ne formions pas encore un couple, mais ce week-end a agi comme déclencheur. Soudain, j'ai réalisé que j'étais prêt à avoir quelqu'un dans ma vie.