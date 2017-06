En critiques cette semaine: Nick Cave & The Bad Seeds, Alt-J, Benjamin Booker, Katie Moore & Andrew Horton ainsi que The Beatles! - Cure de rajeunissement pour The Beatles!

André Péloquin 01-06-2017 | 12h30

The Beatles - Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band - Édition 50e anniversaire

* * * * *

Bien que l'idée de réviser le matériel du Fab Four tient du blasphème, on doit bel et bien rendre à César ce qui est à Giles Martin, fils du «cinquième Beatles» et «lider maximo» de cette refonte de l'album culte: cette édition 50e anniversaire est une chouette cure de jouvence pour les quatre garçons dans le vent.

La légende veut que George Martin ait mixé la version mono - la norme en 1967 - en trois semaines. La version stéréo, elle? En trois jours!

Des décennies plus tard, son fils (à qui l'on doit également la trame sonore de Love, l'hommage aux Beatles du Cirque du Soleil) a creusé les archives d'Abbey Road pour mettre la main sur les enregistrements originaux et les notes de son ­paternel. En résulte une production revampée avec brio!

La pièce titre, par exemple, est maintenant beaucoup plus «musclée» avec ses guitares mises de l'avant et son ambiance «live». Lucy In The Sky With Diamonds et A Day In The Life donnent le vertige tant les mélomanes sont assaillis de nouvelles subtilités (l'appréciation avec des écouteurs est un impératif). Même When I'm Sixty-Four y gagne et fait soudainement moins gnangnan. C'est tout dire!

Comme si ce n'était pas assez...

Capitalisme oblige, plusieurs versions de l'album sont offertes allant du simple LP remixé au «coffret de six CD (HA!) incluant bouquin et tout le bataclan».

Pour cette chronique, j'ai dégusté l'édition à deux disques incluant un LP en extra, contenant des extraits de séances d'enregistrement menant au classique tel qu'on le connaît (une version instrumentale de She's Leaving Home, différentes prises de Strawberry Fields Forever, etc.). Une belle touche pour les collectionneurs.

Ne reste plus qu'à espérer que M. Martin se frottera sous peu au «remixage» des autres opus des Beatles!

Nick Cave & The Bad Seeds - Lovely Creatures

* * * * *

Il y a «faire paraître une compilation de tes plus gros hits de la façon la plus économe possible pour garnir tes poches», puis il y a «faire paraître une compilation de tes plus gros hits pour faire plaisir aux fans».

Le grand ténébreux a, évidemment, opté pour le second choix avec ce coffret réunissant un bouquin, un DVD de prestations et d'entrevues ainsi que trois (!) disques retraçant la carrière des Bad Seeds de 1984 à 2014.

Bref, c'est Noël en été.

Alt-J - Relaxer

* * * ½

N'ayant jamais été un admirateur du trio rock mollasson alternatif, j'appréhendais Relaxer comme le prochain coup d'oeil à mon compte en banque.

Fort heureusement, Alt-J livre la marchandise sur ce troisième album plus costaud, chaleureux et organique.

Autant sur ses pièces plus rock (Hit Me Like That Snare est idéale pour faire de la route) que sur ses chansons plus solennelles (House Of The Rising Sun invite au recueillement), les musiciens britanniques semblent plus investis et ça s'entend.

Benjamin Booker - Witness

* * * *

La croyance populaire veut que, sauf quelques rares exceptions, la musique engagée rime avec des mélodies édulcorées tant le message s'impose.

Avec ce deuxième album, le rockeur Benjamin Booker vient justement s'inscrire parmi ces contre-exemples. Même sans une attention particulière aux textes, la nouvelle offrande du bonhomme est aussi volcanique (Right On You) que sensuelle (The Slow Drag Under).

Un sérieux candidat au titre de disque de l'été.

Coup de coeur : Katie Moore & Andrew Horton - Six More Miles

* * *

Une des plus belles voix du Québec s'associe au leader du groupe The Firemen pour, tiens donc, reprendre des chansons célèbres.

Les habitué(e)s de cette chronique connaissent mon aversion pour les adaptations en duo, mais Moore et Horton s'évitent mon courroux (hé-bo-boy) avec une sélection de bijoux bluegrass et country sympathique (allant de Hank Williams à Billy Monroe) et, surtout, une interprétation aussi simpliste que relevée.

Détails ici: katiemoore.bandcamp.com.