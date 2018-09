19-09-2018 | 10h32

Cette chronique m'a été suggérée, et référencée, par ma merveilleuse compagne ayant deviné que je n'avais pas saisi l'importance de la relation amoureuse de Joan Baez avec Bob Dylan. Voici, d'entrée de jeu, l'article de La Presse ayant piqué la curiosité de ma femme par l'annonce d'un spectacle de Joan Baez ayant eu lieu à La Maison Symphonique de Montréal, lundi passé le 17 septembre 2018.

Mis à part le mauvais jeu de mots concernant Joan Baez, se rapportant à ce qu'elle et Bob Dylan faisaient ensemble en plus de composer, d'écrire et de chanter, seuls ou en duo, de très belles chansons devenues d'inoubliables éternelles, leur histoire d'amour, tout en étant moins houleuse que celle des célèbres peintres Joan Mitchell et Jean-Paul Riopelle, demeure l'une des plus belle à survenir à de grands artistes de cette période bénie s'étendant des années cinquante à la fin des années soixante-dix.

Voici l'une des nombreuses chansons écrites et composées par Joan Baez et s'adressant à Bob Dylan : DIAMONDS AND RUST

Pour ceux et celles de moins de quarante ans ne connaissant pas Joan Baez et qui n'en auraient jamais entendu parler, faisons une incursion chez Wikipédia afin de la découvrir ou d'approfondir notre connaissance de cette grande Dame de la chanson engagée, ou « Protest Song ».

Voici maintenant l'une des plus connues de toutes les chansons qu'elle a interprété et contribué à faire connaitre partout dans le monde, « THE NIGHT THEY DROVE OLD DIXIE DOWN », écrite et composée par le Canadien d'ascendance autochtone Robbie Robertson, alors membre du groupe THE BAND ayant accompagné Bob Dylan dans quelques-unes de ses tournées.

Écoutons maintenant une chanson phare de Bob Dylan qu'il se plaisait à chanter avec Joan, celle-là même qui le fit connaître partout autour de la planète et qui est interprétée dans presque toutes les langues ou idiômes des contrées électrifiées, même sommairement. Une chanson terriblement accrocheuse livrant un message cruellement lucide à tous ceux et celles qui croient au pouvoir de la parole ou des mots, qui croient qu'il existe des réponses académiques aux grandes questions existentielles, qui croient que la raison fait foi de tout. À ceux-là, BLOWING IN THE WIND sert de rappel quant à l'incommensurable limpidité de la Vie, et que la vérité n'apparait dans toute sa magistrale simplicité qu'à ceux et celles qui savent écouter le vent :

Nous sommes maintenant en Autriche. Lors d'une entrevue de Joan Baez à la télévision autrichienne on lui demanda d'interpréter l'un des classiques du groupe Peter, Paul and Mary, WHERE HAVE ALL THE FLOWERS GONE, avec la merveilleuse Nana Mouskouri, elle aussi invitée à l'émission. Sans répétition préalable autrement que celles de quelques minutes passées dans la salle de maquillage à chantonner les deux pièces, les divas réussirent à rendre l'émotion

palpable dans une extraordinaire performance transmuant gracieusement l'improvisation en parfaite beauté vocale et poétique, pour magnifiquement terminer avec PLAISIR D'AMOUR :

Enfin, je vous laisse sur cette autre touchante interprétation de PLAISIR D'AMOUR par la superbe Paule Baillargeon, lors du tournage de mon film VIE D'ANGE paru en 1980 et disponible chez ÉLÉPHANT, long-métrage dans lequel elle tient le premier rôle féminin de STAR MORGAN :

Un soir, Bob, qui n'était pas rentré à la maison sans donner de nouvelles depuis quelques jours, téléphona d'une cabine téléphonique pour annoncer à Joan qu'il ne rentrerait pas et qu'il aimait une autre femme. Elle aurait pu en mourir. Elle a survécu. Elle l'aime toujours.

Bonne semaine.