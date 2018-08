Eagles pour toujours

27-08-2018 | 17h20

En lien avec la parution dans Le Journal de Montréal d'un article de Philippe Melbourne Dufour et de Stéphane Plante à propos de certains rockers ayant atteint ou dépassé la septantaine.

Faisant également référence à cet autre article de Radio-Canada concernant le groupe Eagles détenant maintenant un nouveau record de ventes.

Voilà que cette adorable compagne qui est la mienne m'a suggéré et référencé une chronique relatant certains faits remarquables et surprenants concernant les EAGLES, groupe américain de musique populaire de style country-rock des années 70.

Voici donc ce que ma blonde solaire m'envoyait en résultat de sa recherche :

Dans le paysage rock actuel, éphémère et fragmenté, le groupe Eagles conserve un attrait qui transcende à la fois la génération et le genre, consolidant ainsi le rôle du groupe comme une icône musicale durable. En tant que formation musicale américaine « meilleur vendeur » des années 70, et l'un des groupes ayant les meilleures ventes de tous les temps, les Eagles ont vendu plus de 150 millions d'albums dans le monde entier, ont eu six albums classés no 1, et atteint cinq fois la tête du hit-parade des singles. Ils ont remporté six GRAMMY® Awards, ont été intronisés au Rock & Roll Hall of Fame en 1998, et ont reçu le Kennedy Center Honors en 2016.

Les Eagles actuels - Don Henley, Joe Walsh et Timothy B. Schmit, avec Deacon Frey et Vince Gill - sont actuellement en tournée jusqu'en octobre 2018. Le groupe s'est produit devant plus d'un demi-million de fans depuis le début de cette tournée le 12 mars dernier.

Écoutons maintenant l'une de leurs meilleures chansons, du moins la plus connue, que vous avez certainement entendu quelque part un jour ou l'autre de votre existence, HOTEL CALIFORNIA :

Mais qui sont ces EAGLES dont on ne parle pas beaucoup, plutôt discrets depuis toujours, qu'on ne voit pas souvent ou très rarement apparaître en potins médiatiques ? Allons chez Wikipédia pour en apprendre plus au sujet de ce groupe toujours actif et actuellement en tournée américaine :

Pour ma part, je ne peux que remarquer la similitude mouvante du personnel musical et créatif chez les EAGLES, avec celle ayant prévalu chez OFFENBACH de 1970 à 1985, date de la dissolution du groupe par l'un des deux derniers membres fondateurs étant demeurés dans le groupe après les départs consécutifs de Pierre Harel Harel, Michel Willie Lamothe, et Roger Wèzo Belval, soient Gérald Gerry Boulet, et Jean Johnny Gravel.

Écoutons une autre des grandes chansons des EAGLES que vous reconnaitrez aussi sans doute si vous avez plus de 45 ans, LYING EYES :

Malgré tous ces départs, ces retours, ces dissolutions et ces reprises, le groupe EAGLES existe toujours dans son intégrité musicale originelle, car contrairement à ce qui se passe chez Offenbach et différemment de l'attitude de John McGale, qui n'en est pas l'un des fondateur mais l'ayant-droit actuel, l'un des deux fondateur des EAGLES toujours vivant, Don Henley, a su s'entourer des membres originaux du groupe augmentés de la présence de Deacon Frey, fils de l'autre fondateur décédé, Glenn Frey, et d'un petit nouveau, Vince Gill.

Voici une autre chanson très connue des Eagles, ONE OF THESE NIGHTS :

Pour terminer cette brève incursion dans le monde incroyablement riche des EAGLES voici la chanson qui pourrait le mieux illustrer la détermination de Don Henley, actuel fondateur survivant, à poursuivre cette magnifique aventure jusqu'à sa mort, et même au-delà, puisque le fils de Glenn Frey l'autre fondateur des EAGLES, Deacon Frey, est déjà là. Je ne serais pas surpris outre mesure que le, ou les fils, de d'autres membres originels du groupe se joignent éventuellement à la formation pour combler les départs que le temps impose.

Voici TAKE IT TO THE LIMIT :

Bonne semaine, en souhaitant voir et entendre les EAGLES à Québec et à Montréal bientôt.