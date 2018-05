22-05-2018 | 15h53

J'ai rencontré Pauline Julien pour la première fois lors du tournage de mon long-métrage Bulldozer en 1971 à McWatters, banlieue de Rouyn-Noranda. Je la connaissais cependant, de réputation, depuis bien avant pour avoir été chansonnier au début des années soixante et avoir suivi le même circuit de boites-à-chansons qu'elle sans jamais la croiser. Cette grande Dame de la chanson québécoise avait alors accepté de jouer dans Bulldozer le rôle de Mignonne Galarneau, l'ainée d'une famille de récupérateurs vivant en bordure d'un dépotoir en Abitibi, au Québec.

Voici donc un extrait qui la met en évidence alors qu'elle récite une diatribe de son cru à un auditoire de soulons et d'ivrognes dans un bouge local. Écoutons et regardons PAULINE JULIEN, en « MIGNONNE GALARNEAU », dans le long-métrage Bulldozer tourné en 1971 et finalement lancé à la Saint-Valentin du 14 février 1974. Ce film est disponible chez Éléphant.

https://youtu.be/Ip5L6BKJTwM

Pour ceux et celles qui ne connaitraient pas Pauline Julien, allons immédiatement chercher du côté de Wikipédia des éléments de connaissances pertinentes à la vie et l'oeuvre de cette grande artiste québécoise née à Trois-Rivières en 1928 et décédée tragiquement à Montréal en 1998 à l'âge de 70 ans, ce qui est quand même relativement jeune pour l'époque.

Écoutons maintenant l'un de ses plus grands succès d'interprétation ayant lui ayant permis de rafler le deuxième prix lors du Festival international de la chanson de Sopot en Pologne en 1962. Voici la chanson « JACK MONOLOY », de Gilles Vigneault, interprétée par Pauline Julien : https://youtu.be/wy-KMinFOsI

Beaucoup plus qu'une simple interprète, Pauline Julien était poétesse de la parole exhalée, chantée, plutôt qu'écrite, donnant littéralement vie aux mots des chansons de son répertoire et même de tout ce qu'elle fredonnait naturellement. Il fallait l'entendre mettre son âme fébrile et vibrante dans les moindres intonations qu'elle utilisait comme l'oiseau utilise les plumes de bouts d'ailes et de queue pour produire d'infimes variations et finement diriger son vol.

À cet effet Pauline Julien est de la classe des grandes chanteuses à l'instar de Céline Dion, au populaire, et de Maria Callas, au classique, car même si leurs qualités vocales diffèrent considérablement, les subtilités d'infimes variations du souffle de ces trois femmes, qu'elles l'exhalent naturellement avec éclat, ou le modulent finement, donnent véritablement vie aux mots en matérialisant l'idée de ce qu'est le langage, transformant ainsi les mots chantés en émotions qui en passant sont du domaine matériel.

Écoutons un énorme succès du barde québécois Georges Dor interprété par Pauline Julien, « LA MANIC », l'une des chansons préférées de ma merveilleuse compagne, grand amour de ma vie ayant référencé et révisé cette 397è chronique en mémoire de mon passage comme bûcheron slasher à la Baie James en 76 et 77. Voici « LA MANIC » :

https://youtu.be/V500qCgyB1U

Pour terminer ce court voyage, une chanson d'Anne Sylvestre poétesse française amie de Pauline Julien qui la chantait aussi avec elle, ode féministe à la féminité, magnifique chanson qu'il fait bon d'entendre et de réentendre sur l'immense mérite des femmes ayant supporté la stupidité masculine sur des siècles et des siècles, et encore aujourd'hui là où l'équité homme-femme n'est pas une loi. Voici donc « UNE SORCIÈRE COMME LES AUTRES » : https://youtu.be/COMDaYKJCWs

En voici des extraits du texte :

« Je vous ai porté vivant Je vous ai porté enfant Dieu comme vous étiez lourd Pesant votre poids d'amour Je vous ai porté encore A l'heure de votre mort Je vous ai porté des fleurs Je vous ai morcelé mon coeur Quand vous jouiez à la guerre Moi je gardais la maison J'ai usé de mes prières Les barreaux de vos prisons Quand vous mourriez sous les bombes Je vous cherchais en hurlant Me voilà comme une tombe Avec tout le malheur dedans Je vous prie Ne m'inventez pas Vous l'avez tant fait déjà Vous m'avez aimée servante M'avez voulue ignorante Forte vous me combattiez Faible vous me méprisiez Vous m'avez aimée putain Et couverte de satin Vous m'avez faite statue Et toujours je me suis tue Quand j'étais vieille et trop laide Vous me jetiez au rebut Vous me refusiez votre aide Quand je ne vous servais plus

Quand j'étais belle et soumise Vous m'adoriez à genoux J'étais celle qui attend Mais je peux marcher devant J'étais la bûche et le feu L'incendie aussi je peux J'étais la déesse mère Mais je n'étais que poussière J'étais le sol sous vos pas Et je ne le savais pas Et c'est mon coeur Ou bien le leur Celle qui est Dans son printemps Celle que personne N'attend Et c'est la moche Ou c'est la belle Fille de brume Ou de plein ciel Et c'est ma mère Ou la vôtre Une sorcière Comme les autres »

Bonne semaine.