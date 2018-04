Elton John / Hilton Jaune

25-04-2018 | 09h40

Sous la suggestion et la supervision de mon adorable et royale compagne m'ayant confié que : « Sans être une grande admiratrice, pourquoi n'écrirais-tu pas une chronique sur Elton John, sa tournée mondiale d'adieu et le tournage prochain de sa biographie ? », voici donc une 393è chronique portant sur la fin annoncée de la carrière du très prolifique Elton John qui ne laissera pas ses admirateurs les mains vides, même si certains de ses pairs et compatriotes notamment Keith Richards des « Rolling Stones », sont incapables de le blairer et ne se gênent pas pour le dire publiquement.

Moi-même, à l'automne 1971, alors que j'étais devenu par la force des choses leader du groupe rock Offenbach, j'avais écrit et composé une chanson s'intitulant effrontément : « Hilton Jaune », un rock-pamphlet décriant les implantations d'hôtels Hilton en pays de pauvreté au détriment des populations locales bannies d'immenses et magnifiques plages ne servant qu'au plaisir de quelques millionnaires insensibles à la misère et n'ayant jamais connu la faim.

En 1968 j'ai ressenti à Acapulco, au Mexique, avec Dolorès, Mouffe et Robert Charlebois, le profond malaise de manger une côte de boeuf dans son jus, alors que des dizaines d'enfants en guénilles s'accrochaient à la haute clôture métallique entourant le périmètre du restaurant de l'hôtel, tendant leurs petites mains tremblantes et affamées au travers des carreaux, à quelques mètres de notre table. Nous avions alors donné le contenu de nos assiettes encore pleines à quelques petits, et lancé des poignées de pesos aux autres avant de nous en aller, larmes aux yeux et rage au coeur.

Voici donc une nouvelle de Radio-Canada, reçue de l'Agence France-Presse, telle que me l'a transmise Madame la princesse, Royale de Beau Bebbay, pour tenter de me mettre au parfum de la chose.

Pour ceux qui ne connaitraient pas Elton John, voici une référence wikipédiesque tout à fait pertinente remontant le fil du temps, de sa naissance jusqu'à récemment. Prenez, je vous prie, le temps de lire attentivement car Sir Elton Hercules John, né Reginald Kenneth Dwight le 25 mars 1947 à Pinner, dans le Grand Londre, est un véritable phénomène à nul autre pareil : une étincelante rock star ayant des airs de matante sans aucune autre trace de sexappeal qu'un immense génie musical ! Faut le faire ! Voici chez Wikipédia.

Le temps est venu d'aller chez YouTube écouter ses plus belles chansons. Voici d'abord avec 140 millions de vues : « Sacrifice » :

Avec 16 millions de vues : « Rocket man » :

Avec 18 millions de vues : « Candle in the wind » :

À l'époque, Sir Elton Hercules John me tombait sur la rate car j'étais très engoncé dans l'armure du rock'n'roll indompté et ne jurait que par sa cotte de maille, son écu, sa francisque, sa longue épée et son impatience envers les minets. Le parti-pris de Sir Elton envers la noblesse et la bourgeoisie m'irritait considérablement et une presque homophonie entre son nom et celui d'une gigantesque chaine d'hôtels, comme peut-être une pointe regrettable d'homophobie, m'avaient mené à ce rock-pamphlet intitulé « Hilton Jaune », dont il ne subsiste rien aujourd'hui, du moins pas à ma connaissance.

Elton John sera notamment en concert à Toronto les 25 et 26 septembre 2018, à Ottawa le 28 septembre, à Québec le 29 septembre et à Montréal le 4 octobre.

Bonne semaine.