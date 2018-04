17-04-2018 | 10h10

Comme pour feu son père Jacques Higelin, sujet de la précédente chronique, celle-ci me fut suggérée et référencée par la Femme de ma vie. Non ! Arthur H. n'est par Arthur Harel. Quoiqu'étant déjà le papa de huit, un de plus ne m'aurait pas surpris outre mesure. Il s'agit plutôt d'Arthur Higelin, fils de Jacques récemment décédé, et de Nicole Courtois. Voici ce que dit Véronique Montaigne du journal Le Monde à propos de cette grande femme « faiseuse d'artistes .

Lors de mes rencontres avec Jacques Higelin à Paris, en août 1973 et en janvier 1974, je n'ai pas vu qu'il avait un enfant avec lui car à l'époque Arthur, aujourd'hui âgé de 52 ans, devait avoir sept ans, aller à l'école, et ne pas toujours quotidiennement suivre son père tout comme mon fils Tshiuetin (Vent-du-Nord) ne me suivait pas partout à cet âge. Passons tout de suite chez Wiki pour mieux connaitre Arthur Higelin.

Arthur Higelin, comme son père Jacques, est presque inconnu du grand public québécois même s'il fréquente certaines scènes québécoises comme celle des Francofolies par exemple, ou celles d'autres événements de moindres fréquentations populaires mais il vient au Québec régulièrement depuis plusieurs années déjà et il y connait un réel succès d'estime de la part d'un public lui vouant une admiration méritée et soutenue.

Avant de passer à l'écoute de ce qu'Arthur Higelin, ce mystérieux Arthur H. ayant tronqué son nom de famille pour ne pas dépérir sous le voile d'ombre que son cabotin de père aurait innocemment pu tendre sur lui, avant de passer à l'écoute, dis-je, des chansons que ce petit roi Arthur a patiemment, courageusement, et brillamment enregistré sur la vingtaine de CD composant sa discographie, voici une vidéo charmante où on le voit avec Jacques dans une ballade dédiée à Nicole Courtois, la mère de bébé Arthur : « Nini ». https://youtu.be/zEyLSC08hdQ

En regardant cette vidéo, je me suis remémoré une chanson écrite et composée en 1986 pour mon premier fils, Tshiuetin, Vent-du-Nord en innu-montagnais, et qui parait sur l'album « Tendre Ravageur » sorti en 1989. Voici « Tshiuetin » : https://youtu.be/8p0rFGzCPqU

Allons maintenant écouter quelques-unes des meilleures chansons d'Arthur. Voici, splendide, intense : « LA BOXEUSE AMOUREUSE » : https://youtu.be/DOpppaeA7bw

Une chanson en anglais, enchâssée comme un joyau dans un clip vraiment magnifique : « TOKYO KISS » : https://youtu.be/9_BeWXSBWr8

Enfin, avec « Est-ce que tu aimes ? », Arthur H. devient absolument Arthur Higelin, continuité exponentielle de son père décédé qu'il surmultiplie sans jamais le trahir, tenant bien haut le sceptre de l'étincelante poésie de tous les jours qu'il fait sonner comme l'oliphant de vermeille : https://youtu.be/ap-iww4A53w

Quittons-nous sur une fantaisie remarquable qui aurait pu devenir un chef-d'oeuvre de la Dance Music si Arthur l'avait réservé à la séduction effrontément sexuelle, à la manière de « Fame », de David Bowie, plutôt que de verser dans la remontrance et le pamphleton anti-boss capitaliste dont la mode aplatie est passée et repassée : voici : « LA CAISSIÈRE DU SUPER : https://youtu.be/fMwSFOg7uRo

Arthur Higelin sera à Montréal fin avril 2018.

