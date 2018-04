05-04-2018 | 09h55

À l'automne 1976, peu de temps après que Roger Wèzo Belval soit venu nous rejoindre à Saint-Pie-de-Bagot Michel Willie Lamothe et moi, alors que Wèz venait tout juste de quitter notre défunt ami Gérald Gerry Boulet et le toujours vivant Jean Johnny Gravel, les deux seuls membres fondateurs à être demeurés au sein de la formation originelle du groupe rock québécois Offenbach, j'avais écrit les paroles et composé la musique de la chanson « PAREIL » à ma maison gaspésienne en petits bardeaux gris de L'Annonciation PQ, où je vivais en reclus depuis la fin de l'été 1975.

Pareil ? Mais à qui pensais-je ? Homme ? Femme ? Animal ? Oiseau ? Poisson ? Déité ? Pour qui chantais-je mon hymne à l'amour et à l'amitié fusionnels ? Était-ce ma prière à cette force de l'univers qui ne fait qu'une âme, qu'un esprit, qu'une chair, qu'une identité de deux différences ? Qui multiplie et jamais ne divise ? Mon souvenir ne me ramenant jamais qu'à une belle et blonde inconnue de noble visage, et de fine taille montée sur deux longues jambes d'un galbe parfait, portant chignon, tricotant doucement la laine crue, assise jambes étendues devant le feu d'un grand âtre et n'existant que dans mon rêve le plus beau et le moins palpable jusqu'à ce récent jour de Pâques de l'an 2018, dimanche le premier avril, pourtant reconnu en occident comme le jour dédié à l'attrape-nigaud, poisson d'avril, ou fool's day.

Serait-ce que l'idée d'une résurrection attribuable au mystère pascal ne pourrait réellement exister que si un nouvel être apparaissait, reformé de l'intrication quantique de deux ? Cette nouvelle entité en double miroir, ce miraculeux « nigaud », ce « fool », n'existant qu'à l'exacte limite du rayonnement de l'un et de l'autre ? Tout en n'étant ni l'un ni l'autre ? Clone parfait de la somme de deux ne pouvant être tiré du néant que par cette puissante force naturelle qu'est le Grand amour dont il serait la matérialisation ?

Quoiqu'il en soit nous étions chez elle en ce dimanche dernier et je feuilletais un magazine d'articles traitant de l'utilisation d'algorithmes aux fins de compositions musicales. Elle, ravissante comme toujours, travaillait sur portable à planifier la semaine à venir lorsqu'elle me dit, comme ça, comme si de rien n'était, comme si ça allait de soi, tout naturellement, et de toute la grâce ingénue qui est la sienne : « Pierre ! J'aimerais réécouter ta chanson « Pareil ». Depuis que nous l'avons cherché et trouvé chez You Tube hier soir je n'arrête pas d'y penser et de l'entendre. On devrait danser Pierre ! Tu veux, mon amour ? C'est un slow, non ? »

Passant très rapidement, comme elle le fait toujours c'est son style, de la parole à l'acte, voilà qu'elle se lève, Aphrodite « in motion » s'avançant langoureusement vers moi mains tendues d'une lascive noblesse alors que je m'extirpais gauchement du canapé de cuir en me laissant choir à quatre pattes pour avançer parallèlement au sofa très bas, barré d'une longue table de salon chargée de livres et de magazines derrière laquelle j'étais confortablement vautré, mais compliquant à la Louis de Funès l'opération de me lever et d'aller debout directement vers elle alors que se faisaient déjà entendre les premier accords de guitare en intro de la chanson qu'elle avait rapidement sélectionné chez You Tube. Voici « PAREIL » :

Nous avons tendrement dansé et jamais je n'aurais cru, si on me l'avait dit il y a 42 ans au moment de la création de cette chanson, que je tiendrais un jour dans mes bras la belle tricoteuse inspiratrice de « Pareil ». La pièce a d'abord été enregistrée sommairement en 1977, et finalement en 1980 sur l'album « CORBEAU », du groupe Corbeau, alors que Marjolène Morin et Jean Millaire venaient d'intégrer la formation originellement composée de Pierre Harel, Michel Lamothe, et Roger Belval, lors de sa fondation en juillet 1976. Le guitariste Donald Hince s'est joint au groupe en octobre, alors que Marjolène Morin ainsi que le guitariste Jean Millaire y sont arrivés en juillet 1979.

