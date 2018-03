Rod Stuart

29-03-2018 | 14h00

Cette chronique à propos du spectacle de Rod Stewart au Centre Vidéotron est une autre suggestion de ma ravissante compagne, magnifique femme trouvant le temps, les soirs de semaine, de me fournir à Québec Cité via courriels des liens internet vers des sujets pouvant potentiellement nous intéresser vous et moi. D'entrée de jeu allons chez Wikipédia voir qui est ce Rod Stewart, Sir Roderick David Stewart, pour ceux et celles qui ne connaitrait pas ou peu.

Ce n'est plus un secret pour personne que Rod Stewart était au Centre Vidéotron de Québec, en Cité de Limoilou, lundi le 26 mars dernier. On en a beaucoup parlé avant et on en parle après, et on en reparlera encore car l'Est du Canada et l'Est nordique du Québec semblent s'être vidés ce soir-là pour remplir le Centre Vidéotron. Et ce que je dis n'est pas qu'un mot coquet de chroniqueur, ou de journaliste, puisque j'en ai les preuves tangibles, vues de mes yeux vues et entendues de mes oreilles ébaubies d'entendre ce que j'ai entendu.

J'étais à la caisse m'ayant été dévolue l'avant-midi du 26 mars dernier puisque, comme certains d'entre vous le savez déjà, j'occupe les fonctions de caissier à temps partiel pour la plus importante bannière de matériaux de construction de la région de Québec Cité afin de compenser la perte des allocations, à l'enfance et d'orphelin, de mon jeune fils Lou depuis le jour de ses 18 ans, en octobre dernier.

Un couple dans la cinquantaine se présente donc à ma caisse avec un achat à payer et emporter. Les deux, mari et femme, sont sympathiques et m'ont immédiatement reconnu comme l'un des fondateurs du groupe Offenbach, fleuron québécois de la musique rock populaire.

Évidemment, la clientèle du lundi matin n'étant pas celle du samedi ou du vendredi soir, nous avons eu le temps d'échanger un peu sur le héros du jour, Rod Stewart. Le voici donc interprétant Maggie May, chanson qu'il a écrit avec Martin Quittenton. Elle fut enregistrée par Stewart en 1971 sur son album « Every Picture Tells a Story ». En 2004, Rolling Stone a classé cette chanson au 130e rang sur leur liste des 500 meilleures chansons de tous les temps. La voici :

Toujours est-il que mes deux clients et nouveaux amis finirent pas me confier qu'ils étaient arrivés de Nouvelle Écosse la veille pour assister sans trop se presser au spectacle de Rod Stewart le soir même. Ce qui n'est pas rien et qui, d'après eux, valait largement la peine de dépenser près de $1,200 sans compter la perte de deux journées de travail. Voici ce que disait Le Journal de Montréal quant à l'arrivé au Québec de Rod Stewart.

Un peu plus tard deux autres clients, encore un couple mais cette fois deux soeurs cinquantenaires, cherchant un produit imperméabilisant introuvable sur la Basse Côte-Nord québécoise, me confièrent être elles aussi arrivés la veille mais de Sept-Îles, après avoir quitté leur village de la Basse-Côte sur le Relais Nordik, un traversier-cargo longeant la côte à partir de Sept-Îles à Blanc-Sablon et retour. Leur voyage aura duré plus d'une semaine mais comme elles voulaient vraiment voir et entendre Rod Stewart, elles m'ont affirmé que le jeu en valait la chandelle. Voici ce que dit Radio-Canada là-dessus.

Malheureusement, je n'ai revu aucune de ces personnes après le spectacle auquel je n'ai pu assister mais je puis vous dire sans exagérer, pour en avoir parler avec des amis autochtones de Sept-Îles venus à Québec pour le show de Rod Stewart, que de très nombreuses personnes étaient « descendues » d'aussi loin que Shefferville spécialement pour voir et entendre ce fameux Rod The Mod Stewart, ayant le même âge que moi, et le même nombre d'enfants. Écoutons son super tube « DA YA THINK I'M SEXY » qu'il chante encore à 73 ans avec réalisme et succès car, croyez-moi, on peut être sexy passé la septantaine.

Voici en terminant ce que dit le Hello Magazine à propos de sa vie de famille et de son amour pour Penny Lancaster sa jeune épouse :

Bonne semaine.