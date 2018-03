21-03-2018 | 13h40

Cette merveilleuse femme, inestimable amie, compagne solaire m'accordant son amour et son amitié depuis un an déjà, m'a envoyé quelques propositions de sujets afférents à la présente chronique que je tiens chez Canoe.ca. Parmi ceux-ci une mention, avec l'annotation : « souvenirs ? », accrochée à « KOOL & THE GANG » l'un des plus anciens groupes de musique populaire au monde avec 54 ans de carrière à ce jour. Cet envoi documenté, comme elle le fait toujours, m'a sonné une cloche au tintement bourré de souvenirs épars et disparates mais convergent tous vers le même lieu dans l'espace infini des brumes de ma mémoire : la naissance du rythme soutenu et de l'utilisation de la grosse caisse, « bass drum », ponctuant ce rythme à l'avant-plan. C'est-à-dire l'apparition, ou réapparition, du « bass drum beat » disparu d'occident depuis quelques milliers d'années.

Voici donc ce qu'elle a récolté pour nous concernant Kool & The Gang, qui n'est pas à proprement parler, et comme elle me le précisait, un groupe disco mais plutôt une formation jazz-funk, chez lapresse.ca sous la plume de Thomas Urbain de l'Agence France-Presse.

Un peu plus de données précises quant à Kool & The Gang avec un survol inévitable des références pertinentes chez Wikipédia.

Maintenant, écoutons l'une de leurs chansons les plus populaires ayant occupé le haut des palmarès nord-américains et européens pendant des mois et qui était alors, comme elle me le disait, « la préférée de sa playlist d'adolescente : « SHE'S FRESH ».

Voici maintenant « CELEBRATION », ayant fait la pluie et le beau temps dans toutes les discothèques du Québec, du Canada, des USA et de l'Europe, et sur les sonorités de laquelle ont dansé les générations internationales des années 80 et 90.

Pour la petite histoire : en août 1972 le groupe rock Offenbach Soap Opera, incluant Denis Le Vieux Boulet batteur et frère de Gerry qui se désista à la batterie en faveur de Roger Wèzo Belval en septembre suivant lors des débuts de la préparation du show d'Offenbach à l'Oratoire Saint-Joseph de Montréal en novembre de la même année avec l'appellation simplifiée d'OFFENBACH, se trouvait à Québec Cité sous contrat d'un mois au Cercle Électrique originel alors situé rue Saint-Jean en Haute Ville. À ce moment, Offenbach était constitué de Gerry Boulet, Michel Lamothe, Johnny Gravel, Pierre Harel, Roger Belval et Denis Boulet, dits : Les Fondateurs.

Gigantesque salle pouvant contenir environ 2000 personnes assises, arborant une immense piste de danse en son centre faisant face à une large scène, nous y étions comme larrons en foire depuis deux semaines à jouer notre nouveau matériel en plus de « covers » choisis, les jeudis, vendredi, et samedi soirs, lorsque survint inopinément, l'après-midi du samedi maudit, un petit bonhomme poussant un genre de charrette sur laquelle étaient installés deux tables tournantes, un amplificateur, une console, quatre « speakers », et une pile de disques. Nous étions alors à répéter nos chansons figurant sur l'album « Offenbach Soap Opéra », sorti quelques jours plus tôt, et ne portâmes pas d'attention à ce que nous avions considéré comme une bizarrerie sans doute reliée à un évènement devant avoir lieu en soirée, genre « Wet T-shirts ». Nous n'avions pas encore compris que le décompte vers l'annihilation du rock'n'roll québécois, notre Québec Rock, venait de commencer.

Plus tard, entre deux « sets » nous vîmes, avec surprise et consternation, que la piste de danse était bondée, noire de monde, malgré le fait que nous n'étions pas sur scène à les faire danser, et que la musique rythmée que nous entendions provenait de la petite cabane montée sur roues de charrette, dont les sonorités étaient retransmises sans permission par le biais de NOTRE puissant système de son Davoli fraîchement acquis. Nos jours étaient comptés !

Et voilà que l'ADISQ vient de retirer le Rock'n'Roll de l'attribution des trophées Félix à son gala annuel après que les humoristes aient fini d'achever le travail de destruction commencé par le disco et la mièvrerie de nombreux *rockeurs postiches, ou de pacotille, artistes, journalistes, producteurs, enfin, « who & ouatèveur sans ferveur » !

En conclusion et pour rendre justice à Kool & The Gang qui, même en n'étant pas d'origine et de genre disco, ont réussi à surfer sur le tsunami MOTOWN ayant balayé le monde, voici une pièce figurant à la trame sonore du film « SATURDAY NIGHT FEVER » étant ni plus ni moins que la bible cinématographique du disco. Voici donc, de KOOL & THE GANG : « OPEN SESAME ».

Bonne semaine.