14-03-2018 | 13h01

La vie n'est pas toujours facile, j'en conviens, mais elle est tellement belle quelque fois, surtout lorsque cette magnifique femme et moi sommes en présence l'un de l'autre. Elle est ma compagne adorée depuis une année déjà et ça ne s'affadit pas. Plus ça va plus ça fuse d'étoiles filantes, d'aurores mauve-pensée, « de giclées juteuses d'orchidées bleues », comme elle me l'a dit, et ses lèvres pulpeuses d'éclat rouge-fraise percent l'épaisseur des brumes fluviales descendues sur la ville alors qu'elle écoute pensivement, en les redécouvrant, les merveilleuses chansons de Charles Aznavour puisqu'elle est un bébé du début des années soixante-dix qui a surtout grandi avec les chansons pop, rock, et métal, des années quatre-vingt et quatre-vingt-dix. Elle se souvient cependant de certaines de ces chansons pour les avoir entendues à la radio où elles ont quand même beaucoup joué et tournent encore depuis les années 60.

Voici tout de suite l'une des trois qu'elle préfère encore aujourd'hui, et qu'elle m'a confié écouter en pensant à moi : « HIER ENCORE ».

L'artiste Charles Aznavour, de son mon véritable : Shahnourh Varinag Aznavourian, est né le 22 mai 1924 à Paris, France, de parents arméniens. Qu'est-ce que l'Arménie ? Une courte visite chez Wikipédia nous renseignera suffisamment sur ce pays et sa tragique histoire, inséparables de l'âme de Charles Aznavour.

Revenons rendre visite à Wikipédia cette fois concernant la biographie générale de Charles Aznavour puisque Wiki demeure une référence honnête ; la presque totalité des gens qui y écrivent bénévolement le faisant par estime et admiration des lieux et des personnages y étant mis en question.

Hier soir encore, elle et moi parlions au téléphone comme nous le faisons depuis février 2017. Si la géographie nous sépare et que des obligations familiales particulières nous empêchent de vivre sous le même toit plus que deux jours d'une semaine, nous sommes quand même toujours ensemble par le désir et la pensée d'amour. La deuxième chanson d'Aznavour qu'elle m'a dit préférer en est une qui lui fait aussi penser à moi en étalant une tendresse sur l'âpre malheur de cette touchante « Hier encore ». Voici donc « LA BOHÈME », qui était aussi la chanson d'Aznavour préférée de ma soeur, Dame Louise Harel, au moment de notre jeunesse : https://youtu.be/hWLc0J52b2I

La troisième des préférences de cette amoureuse amie, dont le choix ne manque pas d'humour, se titre : « Désormais », puisque, contrairement aux mots de cette terrible chanson de séparation, notre couple tient de l'inséparable, de l'inaltérable, et de l'infini d'une construction perpétuelle. D'autre part personne ne nous a jamais vu et on ne nous verra pas à moins d'une circonstance vraiment exceptionnelle. Nous ne sortons pas, ou presque pas, protégeant notre amour de la méchanceté des autres en gardant jalousement, et exclusivement pour nous, les précieux et courts instants passés ensemble. Nous ne devons rien à personne sauf à nos enfants, tous majeurs, envers lesquels nous avons obligations d'assistance et d'amour jusqu'à la fin de nos jours.

Voici donc, « DÉSORMAIS ».

Pour terminer une brève incursion dans la vie de ce grand poète populaire qu'est Charles Aznavour, voici de Radio-Canada, tiré d'un article de Philippe Rezzonico, un aperçu complet de la discographie de cet homme remarquable célébrant cette année, en 2018, à 93 ans, 70 ans de carrière discographique et 80 ans de carrière en chanson.

Voici enfin l'intégrale d'une émission toute récente datant du premier janvier 2018, où l'on se rend compte de la simplicité éclairante de Charles Aznavour, et de sa parfaite lucidité d'autodidacte, presque sans instruction officielle, qui a su, à force d'intelligence et de sensibilité, atteindre les hautes sphères de l'art poétique et chansonnier. Ayez la patience de supporter l'intervieweuse bcbg qui fait de son mieux devant cet homme d'une imposante et géniale simplicité.

Bonne semaine.