Céline a une visite impromptue

16-01-2018 | 18h09

À la suggestion admirative de ma grande Dame de l'Amour et de l'Amitié, femme sexy entre toutes, mère aimante, compagne avisée, sensible, dévouée, arrivée dans ma vie comme une paire de jambes à un cul-de-jatte, voilà que je vais maintenant vous raconter une péripétie personnelle dans la veine de celle qui vient tout juste de se produire à l'avantage de Madame Céline Dion lors d'un show au Caesar's Palace de Las Vegas.

Voici d'abord une vidéo illustrant l'intrusion d'une étrangère dans le spectacle de la Diva Dion, et la parfaite maitrise démontrée par la belle Céline lors d'une situation à risques potentiellement élevés.

Comme vous le pensiez peut-être, ça pourrait ressembler à une mise en scène concoctée dans le but de faire bien paraitre Céline Dion et de lui permettre d'exposer sa grande mansuétude, sa générosité, la force de son caractère et son habileté à dénouer des noeuds. Cependant, j'ai en mémoire certaines situations similaires s'étant imposées au fil des ans alors que j'évoluais avec Offenbach (1971-1975), Corbeau (1977-1980), Corbach (1990-2002), et il me parait certain que la situation dans laquelle s'est retrouvée Mme Céline Dion ait été une véritable intrusion.

Voici donc l'un des cas répertoriés, au cours de mes 58 années de performance, que j'intitule « LE MENDIANT VIRTUOSE ». En 2006, nous avions été conviés, mon groupe CORBACH et moi, à participer aux célébrations des fêtes de la Saint-Jean de Québec Cité. Nous en étions aux répétitions générales d'après-midi sous un soleil de plomb lorsqu'au moment de notre tour, un brouhaha se fit entendre au bas de la scène que nous ne voyions pas puisqu'elle devait être une bonne vingtaine de pieds, environ 6 mètres, au-dessus du plancher des vaches. M'approchant du bord je vis en contre-bas un individu aux vêtements déchirés, longs cheveux emmêlés en nids de guêpes, orteils encrassées émergeant d'espadrilles sales et percées, difficilement retenu par des agents de sécurité tentant de l'empêcher de grimper le long d'une structure métallique supportant une coursive légèrement décalée servant aux mouvements latéraux cour-jardin-cour d'une caméra de télévision.

Me voyant, l'homme d'une soixantaine d'années se mit à hurler d'une voix pâteuse qu'il me connaissait et que nous avions pris une bière ensemble à Rouyn-Noranda en 1972 lors du tournage de mon film BULLDOZER dont voici le faire-valoir d'époque.

Je fis un signe aux agents de ne pas l'importuner pour l'instant et l'hirsute poursuivi sa diatribe en criant qu'il attendait ce moment depuis toujours, qu'il avait fait le chemin à pied depuis l'Abitibi et qu'il espérait pouvoir jouer un peu de son harmonica avec nous dans ma chanson et celle de Johnny, Willie, et Gerry : « CÂLINE DE BLUES ». Ce faisant, s'agrippant à la structure, il monta jusqu'au niveau de la scène où je lui tendis la main pour l'aider à y prendre pied. Voici donc « Câline de Blues » chantée par le regretté Gerry Boulet.

Les yeux d'une heureuse brillance, l'hirsute se mit à danser de joie en serrant les mains des autres CORBACH, et des techniciens et techniciennes alors présents sur scène. Sans plus tarder, nous commençâmes à jouer « Câline de blues » pendant que l'homme fouillait dans ses vêtements pour finir par en sortir un petit sac de cuir d'où il extirpa une vielle harmonica usée par le temps, l'haleine éthylique, et des années de bourlingues musicales.

Alors que nous entamions la finale de la chanson, l'homme se mit enfin à jouer de son instrument mais sans amplification puisque rien n'avait été prévu pour lui. L'un des techniciens apporta un micro au bout d'un long fil et ce fut instantanément un déluge de notes arrivant trop tard puisque nous en étions à la toute fin de notre chanson. Immergé dans sa bulle de bonheur, l'hirsute transfiguré, sans s'arrêter de jouer, continua d'exhaler des volutes de notes s'entrechoquant en glissant les unes contre les autres dans un effet a capella des plus symphonique alors que nous le regardions tous, bouche bée, souffler dans son instrument avec des envolées gesticulatoires déhanchées à la Rudolph Noureev.

Il ne faut vraiment pas se fier aux apparences ! Cet homme qui ne payait pas de mine était un véritable musicien, harmoniciste génial, capable d'exhaler la quintessence des sept notes du solfège en une myriade de tons, demi-tons, chromatiques, diatoniques, commas, et tutti quanti, et ce, tiré d'une vieille musique à bouche !

En son honneur, nous reprîmes « CALINE DE BLUES » en faisant un espace spécial pour l'occasion au milieu de la chanson, tout de suite après « Faut que j'te jouse », juste avant le solo original de Johnny Gravel alors joué par Donald Hince, pour qu'il puisse donner la pleine mesure de son génial talent. Ce fut magnifique ! La répétition se termina sous les ovations d'une centaine de badauds venus wouairer*, et sur les applaudissements bien sentis de l'équipe technique. Nous l'invitâmes à trinquer avec nous sous le chapiteau VIP et il y devint rapidement un point de mire. Nous quittâmes pour nous rendre à notre hôtel en bordure des Plaines d'Abraham. Le soir venu, lorsque nous retournâmes « backstage » afin d'assurer notre prestation, je ne le revis point et ne le revis plus par la suite. Était-il retourné en Abitibi à pied ? Que lui était-il advenu ? « El bonyeu l'sait pis l'yab s'en doute » dirait-on en Hautes-Laurentides.

·*Wouairer : regarder. Du verbe voir, dialectal, région du Saguenay-Lac-Saint-Jean : wouair, wouairer

Bonne semaine.