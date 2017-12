Noël rock'n'roll

18-12-2017 | 11h53

Beaucoup de compagnies de disques, à l'international comme au local, ont la manie de nous submerger de productions de Noël en décembre de chaque année sans doute dans le simple but de se constituer des pertes financières utiles lors de la déclaration annuelle d'impôt. Certains artistes ont toutefois la main heureuse et peuvent arriver aux succès de vente en interprétant des airs connus de tous depuis des décennies, et ce grâce à leurs réseaux de fans inconditionnels. Ceci vaut pour tous les styles musicaux dont le rock'n'roll, et certains groupes mythiques se sont souvent vu imposer la réalisation d'albums de Noël à leurs débuts.

Voici AC/DC des débuts avec Bon Scott dans « Jingle Hell's Bells ».

Au Québec, la tendance est forte et des milliers de vinyles et de disques compacts de Noël non vendus se retrouvent aux incinérateurs aux avril de chaque année depuis belle lurette. Cependant mes groupes n'ont jamais succombé à cette mode hyper quétaine et anti créative où des artistes se contentent de radoter avec plus ou moins de bonheur de vieux airs mollement réconfortants. Ni OFFENBACH, ni CORBEAU, ni CORBACH n'ont produit d'albums de Noël bassement commerciaux, contrairement, par exemple, à GUNS & ROSES que voici dans « White Christmas ».

« Ils ne mouraient pas tous mais tous étaient frappés » disait Jean de La Fontaine et cette phrase pluri-centenaire convient parfaitement à l'engouement d'artistes pour la production de chants de Noël quelques fois totalement inappropriés à l'esprit des Fêtes, comme, par exemple, cette chanson de QUEEN, « Thank God It's Christmas ».

Revenons plus modestement au Québec pour écouter Patrick Blanchette dans une interprétation tout à fait canadienne-française traditionnelle très inspirée de la chanson mondialement connue sous le titre de : « Jingle Bell », intitulée « Noël Rock ».

Pour terminer voici Rolland Hi! Ha! Tremblay alias Michel Barrette et son méga succès « Le temps d'une dinde » ayant fait la fortune de son auteur et fait mentir la réputation de courtes vies des chansons mises en marché spécialement et spécifiquement pour Noël. « Le temps d'une dinde » a déferlé sur le Québec, et même chez les Franco-Canadiens des autres provinces canadiennes, comme un tsunami irrésistible balayant tout sur son passage. En voici le texte :

Bonsoir c'est moi Hi Ha Tremblay

Est-ce que ça vous tente de chanter ?

Est-ce que vous êtes de bonne humeur ?

Est-ce que vous êtes un répondeur ?

Voici revenu le temps des fêtes

Encore quinze jours de mal de tête

On va chanter n'importe quoi

Oui mes amis ça va comme ça

Les femmes su' l'ventre

Leurs chums dehors

Hi Ha au centre

Hi Ha nu-corps

Pis à minuit ma tante y dit

C'est le temps d'une dinde, dinde, dinde

Swing la baquaise, prends donc des atacas

Encore d'la dinde, dinde, dinde

La damnée dinde du Jour de l'An

Oui je l'aurai su' l'estomac longtemps

Tout le pays est dans la joie

Mon oncle Ti-Guy lui, y renvoie

Les jeunes s'amusent dans le sous-sol

La petite Jacqueline est avec Paul

Le p'tit Jésus est dans l'étable

Pis la tourtière est pas mangeable

Les femmes su' l'ventre

Leurs chums dehors

Hi Ha au centre

Hi Ha nu-corps

Pis à minuit ma tante y dit

C'est l'temps d'une dinde, dinde, dinde

Swing la baquaise, prends donc des atacas

Encore d'la dinde, dinde, dinde

La sacrée dinde du Jour de l'An

Oui je l'aurai su' l'estomac longtemps

Plus tard nous irons nous coucher

Quequ'part vers le 7-8 janvier

Ben "abrillé" sous nos couvertes

La tête sur une débarbouillette

Mais pour l'instant d'une même voix

Chantons ensemble une dernière fois

Les femmes su' l'ventre

Leurs chums dehors

Hi Ha au centre

Hi Ha nu-corps

Pis à minuit ma tante y dit

C'est l'temps d'une dinde, dinde, dinde

Swing la baquaise, prends donc des atacas

Encore d'la dinde, dinde, dinde

La damnée dinde du Jour de l'An

Oui je l'aurai su' l'estomac longtemps

Bonne semaine.