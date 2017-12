Quand Vigneault sautait la clôture

13-12-2017 | 10h31

Au début de l'été 1972, alors que revenu d'Abitibi du tournage de mon film « Bulldozer » j'avais embarqué, à bord de ma Cadillac blanche Coupé de Ville chromée à l'excès, deux jolies filles faisant de l'auto stop sur la 117 en direction de Montréal, l'une d'elles me dit se nommer Diane Dufresne et qu'elle arrivait de Paris où elle avait donné quelques concerts en boites à chansons accompagnée d'un seul pianiste. Je ne connaissais pas Miss Dufresne à l'époque mais je me suis fait un plaisir de la conduire aux bureaux de l'imprésario Guy Latraverse avant de me diriger vers Saint-Placide, où mes amis d'Offenbach et moi tenions nos répétitions à l'Hôtel Central, contribution amicale et généreuse de Monsieur Frank Cotroni, propriétaire de cet établissement, à l'essor de notre groupe rock devenu, plus tard, mythique.

Jouxtant le parking de l'hôtel un immense terrain gazonné décoré de quelques arbres fruitiers entourait le manoir de Gilles Vigneault. Construit sur les berges du Lac des Deux-Montagnes au siècle dernier, cette résidence cossue était la demeure principale de ce grand poète canadien-français natif de Natashquan et chantre sublime de la Basse-Côte-Nord québécoise. Le voici dans « j'ai pour toi un lac ».

Nous étions au début de juin et comme la chaleur estivale se faisait déjà sentir, nous avions pris l'habitude d'ouvrir les fenêtres de l'hôtel donnant chez Monsieur Vigneault au moment de nos répétions quotidienne d'après-midi. Une très belle clôture construite de grosses pierres cimentées d'environ un mètre de hauteur par trente centimètres de largeur séparait les deux propriétés sur toute la longueur, de la rive du lac jusqu'à la route provinciale 344 longeant cette imposante étendue d'eau douce.

Toujours est-il que par un bel après-midi de la mi-juin 1971, alors que nous répétions des éléments de ce qui allait devenir la trame sonore musicale de « Bulldozer », un invité de marque s'introduisit inopinément dans la grande salle de l'hôtel en passant par une fenêtre largement ouverte. Je connaissais ce poète inspiré pour l'avoir rencontré à quelques reprises alors que, jeune chansonnier, je fréquentais les boites à chansons de la Rive-Nord du Saint-Laurent. Il n'avait pu résister, nous dit-il, à sauter la clôture pour venir saluer de jeunes hommes aussi talentueux capables de rendre tout à fait québécoise cette musique américaine qu'est le rock'n'roll. C'est à l'écoute de la chanson thème éponyme de mon film qu'il s'était décidé à venir nous rendre visite. Voici « Bulldozer ».

Voici maintenant « Ah comme on s'ennuie » que j'interprétais en m'accompagnant au piano et qu'il connaissait aussi pour l'avoir entendue portée par le vent jusque chez lui.

Nous passâmes quelques heures encore à parler de chanson et de poésie et il nous dit avoir le projet de nous confier quelques-uns de ses poèmes afin que nous les mettions en musique et que nous les interprétions en rock, ce qui aurait sans doute été magnifique si le destin n'en avait décidé autrement. Avant que nous puissions mettre cette belle idée en exécution, la nécessité nous appela ailleurs et nous n'eûmes plus l'occasion de revoir ce grand poète et flamboyant humain qu'est Gilles Vigneault.

