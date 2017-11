06-11-2017 | 10h12

D'entrée de jeu je vous invite à consulter Wikipédia quant à la carrière de Gilles Valiquette comme artiste-musicien et poète. Il ne me servirait pas à grand-chose de reprendre le contenu plutôt précis de Wiki sur cet homme somme toute extraordinaire et prolifique, préférant vous diriger vers la source.

Je vous propose maintenant d'écouter une première chanson de Valiquette ayant marqué toute une génération. Nous reviendrons par la suite sur sa carrière d'homme d'affaires et de gestionnaire chez SOCAN, Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique du Canada. Voici le tube « Je suis cool ».

Quoique nous soyons à peu près de la même époque, bien qu'il soit né en 1952 et moi en 1944, malgré que nous ayons souvent fréquenté les mêmes personnes, les mêmes lieux, et pratiqué la même artisterie, le cloisonnement entre le monde rock et tous les autres mondes musicaux sauf le monde classique et le grégorien, est suffisamment étanche pour empêcher toute forme de communication interpersonnelle à moins que le hasard ne fasse des siennes.

Ce étant, je n'ai donc jamais eu l'occasion de rencontrer Gilles Valiquette en personne même si Wikipédia et de nombreuses autres « sources » catégorifient son genre musical comme étant « rock », ce qui est définitivement une aberration émanant d'une méprise issue de la conception très française et « yéyé » du rock'n'roll.

Quand on parle de « rock » au Québec, il faut absolument, mais non exclusivement, référer à Offenbach, Pagliaro, Corbeau, et Corbach, pour ne nommer que ces rockeurs-là car il en existe une pléthore d'autres plus ou moins connus pour l'instant des grands médias mais très actifs en région comme les Pistolets roses, Spandex, JerryCo, et le Pat Martel Rock'n'Roll.

En ce qui concerne Gilles Valiquette et même si le rock'n'roll n'était pas son point fort, il n'en demeure pas moins qu'il est devenu un « hit maker » au domaine de la ballade et qu'à ce chapitre il rejoignait les grands du « pop » américain des années soixante comme Paul Anka, les Everly Brothers, et Fabian quant à la qualité indéniable des « vers d'oreille » qu'il a écrit et composé. On écoute « Quelle belle journée » pour s'en convaincre.

Au cas où vous ne seriez pas suffisamment convaincu de son très grand talent d'auteur et de compositeur au domaine de la ballade, voici une chanson qui a fait les beaux-jours de la radiophonie québécoise pendant plusieurs années, car comme la plupart des autres chansons de Gilles Valiquette, elle ne vieillit pas d'un poil et porte toujours sa fraicheur originelle. Voici : « La vie en rose ».

Parlons maintenant des autres cordes à l'arc de Gilles Valiquette et ce ne sont pas les moindres. En plus d'être propriétaire d'un magasin de musique, Gilles Valiquette est le fondateur-propriétaire du collège Musitechnic, pour lequel il a créé le Programme d'enseignement collégial de conception sonore assistée par ordinateur (MEQ 901.24). Il siège présentement au Conseil d'administration de la Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SOCAN), qu'il a présidé de 1998 à 2003. Au fil des ans, il a siégé aux conseils de la Société professionnelle des auteurs et compositeurs du Québec (SPACQ), de la Société du droit de reproduction des auteurs, compositeurs et éditeurs canadiens (SODRAC), de l'Alliance NumériQC, de l'Association des écoles supérieures d'art de Montréal (ADÉSAM), et de la Société de développement des entreprises culturelles (SODEC). Depuis peu, il est président de la Fondation MaxFACT, organisme subventionnant la réalisation de vidéoclips d'interprètes canadiens.

Voilà une carrière vraiment bien remplie n'est-ce pas ? En terminant et pour garder un beau souvenir de cette modeste chronique portant sur un grand homme, voici l'une de ses plus connues et plus belles ballades : « Samedi soir ».

Bonne semaine.