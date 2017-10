30-10-2017 | 11h43

J'avais quatorze ans et déjà je fredonnais Blueberry Hill à la journée longue sans pouvoir mettre les bons mots sur une mélodie cependant juste.

Je commençais à fréquenter Francine Cousineau, 13 ans, et j'avais le coeur léger depuis qu'on s'était embrassé au jeu de la bouteille, genre de roulette amoureuse où le tournoiement, déclenché par une fille, d'une bouteille de Coke qui s'arrêtait devant un gars, obligeait celui-ci à embrasser celle-là pendant une minute aux secondes bien comptées à voix haute par les autres participants et participantes. Nous allions jouer sur une colline aux bleuets au bout du dixième rang de Sainte-Adèle où j'habitais alors avec mes parents, et Blueberry Hill était devenu mon hymne, ma comptine, ma ritournelle préférée. Mais ça m'a quand même pris quelques années avant de réaliser que ce n'était pas «my trail» mais bien «my thrill» que chantait Fats Domino dans: «I found my thrill on blueberry hill when i found you». À bien y penser, ça aurait aussi bien pu être «my trail».

Voici cette chanson de Al Lewis et Lary Stock, composée par Vincent Rose et interprétée par Fats Domino.

De son nom, Antoine Dominique Domino, Fats Domino est né à La Nouvelle-Orléans d'une famille créole, et sa langue maternelle a été le français des colons européens de la Louisiane d'origine, dont les Domino ont sans doute été les esclaves, teinté du français des Acadiens déportés plus tard en Louisiane par les conquérants britanniques de la Nouvelle-France. Voici à ce sujet un lien pour compléter votre connaissance de celui qui a été le célèbre Fats Domino, né le 26 février 1928 à la Nouvelle Orléans, et mort le 24 octobre 2017 à Harvey, en Louisiane, aux USA.

À l'époque, je commençais tout juste à jouer de la guitare sur une Harmony acoustique offerte par ma mère et ma tante Cécile le jour de mes 14 ans à Sainte-Adèle. Je connaissais Fats Domino et j'aimais beaucoup fredonner Blueberry Hill, mais je n'ai jamais appris ses chansons à la guitare ou au piano lui préférant Elvis Presley et Jerry Lee Lewis dont le rock'n'roll était plus vigoureux et rythmé. Même si Fats Domino était le principal protagoniste du «jump blues» et que j'aimais certaines de ses chansons comme Ain't that a shame et I hear you knocking, il n'en demeure pas moins que ma préférence allait au rock'n'roll. Voici Ain't that a shame.

Et voici maintenant I hear you knocking qui a été repris par des centaines de bluesmen à travers la planète.

Il est une de ses chansons cependant qui a charmé tout le monde, les jeunes comme les vieux encore attachés à la musique de danse des ballroom orchestra. On peut déceler dans l'interprétation de Fats Domino les débuts de la transition historique qui s'est faite entre le blues, le jump blues, et le rock. Voici My blue Heaven.

Voici maintenant la version québécoise de cette chanson de Walter Donaldson et George A. Whiting, enregistrée aux USA en 1927 par Gene Austin, et réenregistrée en 1928 à Montréal, sous une adaptation française de Roméo Beaudry, par le vétérinaire Georges Beauchemin, de Nicolet, accompagné par sa femme Marguerite Duval au piano. Voici Un coin de ciel bleu.

Bonne semaine.