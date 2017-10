Païenne Despacito

16-10-2017 | 10h10

Despacito ! Lentement ! Doucement ! Plus de quatre milliards six cents millions de vues sur YouTube pour cette chanson assez simplette, au texte plus qu'ordinaire et à la musique aussi très ordinairement hip hop sud-américaine. Vous rendez-vous compte ? 4,600,000,000 visionnements du vidéoclip de cette chanson et ça continue ! Mais pourquoi ! Mais comment ! Quel en est le secret de fabrication ? Qu'est-ce qui fait exploser la différence entre, « Despacito », et les innombrables chansons du genre encombrant la toile et les ondes internationales ? Pourrait-on connaitre un tel succès au Québec ? Non ! Oui ? Mais à quelles conditions ? On l'écoute et on en jase, ok ? Voici de Luis Fonsi, Daddy Yankee et Mike Ferrer : « Despacito ».

Je crois qu'on sera presque tous d'accord pour dire que c'est le clip de cette chanson qui l'a propulsé au sommet des palmarès mondiaux. L'exemple parfait de ce que peut faire un bon vidéoclip lors de la mise en marché d'une chanson, ce que nous n'avons pas encore compris au Québec, alors que la plupart des clips ont ici plus ou moins de rapports directs avec les chansons qu'ils supportent et cherchent rarement à les rendre explicites. Plus souvent qu'autrement les vidéoclips québécois sont de l'argent et de l'énergie dépensés en pure perte. De belles photos des interprètes feraient souvent mieux l'affaire comme supports visuels de chansons.

Le vidéoclip de « Despacito » est un bel exemple de court métrage d'ethnographie à la Gregory Bateson dans l'observation d'une société tropicale, insulaire, solaire, hypersexualisée, où l'émotion charnelle est à fleur de peau et ostentatoirement présente d'un bout à l'autre du clip. Rien de vulgaire ! Pas de pornographie ! Quelques brefs contacts vigoureux du bassin des danseurs, rien de commun avec ce que fait Miley Cyrus dans ses horribles simagrées où, courbée vers l'avant, elle se frotte l'arrière-train contre le bas ventre d'un homme. Non ! Absolument rien de dégradant ou de laid ! Pas de recherche esthétique non plus ! Pas de « photoshop », peu de maquillages, pas de mise en scène cherchant à trafiquer la réalité de l'instant. À certains moments et malgré les subtilités d'un montage génial, on croirait véritablement voir un documentaire pris sur le vif tellement est forte l'intensité de l'aisance naturelle des protagonistes.

Grand public ! La censure religieuse ou politique ne peut pas grand-chose contre ce vidéoclip ouvertement mais modestement païen, et c'est sans doute ce qui a permis à « Despacito » de fracasser des records de vues sur YouTube tout en dégageant un érotisme sexuel tellement vivant, naturel, et simple, que nul ne peut raisonnablement s'en offenser. L'immense succès international de cette chanson tient nettement d'effluves moirées d'un suave parfum lubrique à notes brésiliennes, bourré d'une joie de vivre propre à Porto Rico, particulièrement au quartier « La Perla » de San Juan, et à l'un de ses bars « La Factoria » maintenant connu mondialement.

Pourrait-on arriver au même résultat au Québec ? Une chanson québécoise pourrait-elle atteindre le milliard de vues sur YouTube en l'espace d'une petite année ? Non, je ne crois pas ! Enfin, pas tant que nous serons barrés du pelvis et des hanches et que nous n'oserons pas défier l'hypocrisie janséniste nord-américaine héritées des colons Quakers et des Anglo-Saxons, fidèles à Sa Majesté Britannique, émigrés en Canada pendant la Révolution américaine mais déjà implanté sur le territoire depuis la conquête de la Nouvelle-France. Les colons français d'avant la défaite de 1759 ne s'empêtraient pas de tant de manières et ne se gênaient pas pour courir la bagatelle, s'étant rapidement familiarisés avec la liberté sexuelle des Autochtones, de concert avec les Irlandais et les Écossais, mais pas, ou tellement peu, pour les Anglo-Saxons !

« Mais, nous ne sommes pas assez nombreux », me direz-vous en rajoutant rapidement, « et nous sommes francophones » ! À quatre millions, les Portoricains sont beaucoup moins nombreux que nous ! « Ils chantent en anglais » renchérirez-vous ! Voyons ! « Despacito » est en espagnol portoricain ! « Mais, que nous manque-t-il alors » ronchonnerez-vous ? Ce qui nous manque ? Ce ne sont pas les bons poètes ! Ni les bons musiciens ! Ni les bonnes chansons ! À titre d'exemple, parmi tant d'autres, de ce qui pourrait nous manquer, regardons ce vidéoclip assez récent de Vincent Vallières.

Voici, « De bord en bord ».

Bonne semaine.