La Fascine de l'Îsle-aux-Coudres

21-08-2017 | 10h33

Toujours est-il que la boite à chansons de Petite-Vallée, capitale du bas de laine dans sa sandale, installée depuis quelques années sur une grève de la Côte-de-Gaspé, n'existe plus, et que c'est providentiel qu'il n'y ait eu personne à l'intérieur lorsque le feu l'a ravagé en quelque minutes. L'une des dernières boites à chansons québécoises traditionnelles, comme il en a pullulé entre 1960 et 1980, s'est envolée en fumée aux aurores sous la rage incendiaire d'un vent du large plus puissant qu'un soufflet de forge. S’il y avait un show bénéfice voué à sa reconstruction et qu’on me demandait d’y participer, j’irais avec un très grand plaisir ayant moi-même été propriétaire d’une boite à chanson ayant subi un cataclysme en Basses-Laurentides, le Chez Joël, en 1962-63.

J'aurais bien aimé être invité à y donner une classe de maître en chansonnerie, comme presque tous mes pairs chansonniers ayant eu vingt ans au cours des années soixante l'ont été. Mais j'étais devenu un « persona non grata » pour m'être encanaillé de rock'n'roll en 1967 sous l'influence de Jim Morrison des Doors, et pour avoir été par la suite l'un des fondateurs des groupes rock, Offenbach, Corbeau, et Corbach.

Malgré Lucien Francoeur, malgré Pierre Flynn, malgré Pierre Huet, Michel Pagliaro et moi-même pour ne nommer que nous, la poésie rock n'a pas la reconnaissance qu'elle mérite au Québec et les chansons qu'elle supporte sont encore trop souvent considérées inaptes à être chantées en boites à chansons ou en salles de circuits chansonniers, comme ROSEQ et RIDEAU, pour d'obscures raisons de « standing » culturel exigeant le comportement pseudo religieux des clients. À titre d'exemple : le Théâtre Félix Leclerc à l'île d'Orléans près de Québec où ne manquent que l'odeur d'encens d'église et les bénitiers à l'entrée sur fond de chuchotements. Pourtant Félix était un bon vivant et il aimait la fête.

Il y a cependant d'autres boites à chansons au Québec où la joie de vivre et le plaisir bruyant d'exister ne sont pas mal vus, comme à l'AUBERGE LA FASCINE de l'Isle-aux-Coudres à une centaine de kilomètres en aval de la ville de Québec. Ayant été invité pour une fin de semaine sur cette île au milieu du fleuve Saint-Laurent par mon ami Simon Dufour et sa charmante épouse Marie-Josée, tous deux insulaires natifs ayant gardé des souvenirs d'enfances du tournage d'un merveilleux film intitulé : « Pour la suite du monde », du poète Pierre Perreault et du cinéaste Michel Brault vers 1960. Le voici :

Toujours est-il que mon ami Simon, l'homme à la Barracuda 1971 rouge, me propose le soir venu d'aller faire un tour à LA FASCINE car il avait entendu dire que mon compère et poète, Michel Pagliaro, y serait en spectacle. C'était il y a plus d'un mois et malgré une récente chirurgie de remplacement de la hanche gauche, j'arrivais à me déplacer convenablement, à la Lord Byron, à l'aide d'une canne noire. À notre arrivée devant cette boite, n'étant pas sans me rappeler les débuts de la mythique Butte-à-Mathieu de Val-David dans les Hautes-Laurentides, je remarquai qu'une centaine de personnes étaient à l'extérieur, attendant le début du spectacle sous un grand porche garni de bancs, de tables et de chaises, sans doute pour accommoder une clientèle en surnombre préférant manger à l'extérieur les jours de chaleur puisque LA FASCINE est aussi un restaurant réputé de l'île ainsi qu'une auberge rustique et charmante, l'ensemble construit avec goût dans un bric-à-brac tout à fait dans le style de la Butte.

À ma stupéfaction, retenue, de nombreuses personnes me reconnaissaient et me demandaient de prendre la pose pour des photos souvenirs avec elles, où de signer mon nom sur des bouts de papier. C'est toujours un heureux mystère pour moi d'être ainsi reconnu et apprécié puisque que je n'apparais nulle part et que je n'ai rien produit depuis quinze ans, alors qu'avec mes collègues des deux moutures d'Offenbach (70-76 / 77-85), et mon ami Pierre Lebeau, nous avons livré une commémoration du show originel d'Offenbach à l'Oratoire Saint-Joseph de 1972 pour lequel nous avons mérité un Prix Gémeau en 2002.

Nous sommes finalement tous entrés à l'intérieur et mon ami Pag, accompagné du guitariste au kilt, Jeff Smallwood, commença le spectacle après une brève présentation et quelques blagues sympathiques. C'était la première fois que je le voyais comme un chansonnier et je dois dire qu'il était tout à fait à sa place. Les spectateurs semblaient enchantés de pouvoir échanger avec lui simplement comme si c'était un show privé de bungalow. Il débuta avec l'une de mes préférées, perle d'humour au texte minimaliste, où l'utilisation géniale d'un seul mot en dit très long : « Travailler ».

