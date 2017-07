Le Christian Malette Big Band

31-07-2017 | 14h59

Mon ami et associé Jean Johnny Gravel, avec qui je prépare le nouvel album, Harel'n'Gravel, m'a fait découvrir un big band québécois dont je n'avais jamais entendu parler avant ce mémorable jeudi le 27 juillet dernier. J'étais monté à Montréal le matin même, en provenance de Québec, dans l'optique de terminer les trois maquettes nécessaires à susciter l'intérêt de partenaires importants comme les Disques Sélect, Musicaction, et peut-être même la SODEC, advenant que nous devenions une corporation sans but lucratif en cours de route.

Arrivé chez Johnny Bizarre vers 13:30 h, j'avais quelque peu erré sur les trottoirs de la rue Ontario après avoir pris le métro de Berri jusqu'à Frontenac, un coup de téléphone de notre ami de longue date et propriétaire du studio d'enregistrement Multisons, Raymond Duberger, m'apprenait que nous devions remettre notre rendez-vous créatif à plus tard puisque le maître d'oeuvre du projet Harel'n'Gravel ne pouvait être avec nous ayant eu des problèmes mécaniques avec sa Harley-Davidson le matin même, alors en route vers Multisons, et qu'il devait y remédier en priorité car lui et sa blonde devaient partir en vacances ce même jeudi soir sur cette même Harley.

Quelque peu décontenancé par ce contre-temps nous passions en revue mes textes et ses musiques lorsque Johnny se leva, prit un DC dans une pile sous la télé et me le tendit sans paroles. Nous étions alors engagés dans une discussion concernant les guitaristes virtuoses qui, de mon point de vue, ne faisaient que rechercher la rapidité d'exécution plutôt que la qualité d'inspiration d'agencement des notes sur le manche d'une guitare. Il est à remarquer que le syndrome de la vitesse effrénée touche tous les instruments et tous les instrumentistes, et que Mozart s'en était servi au piano pour éblouir la Cour de France.

Je pris la jaquette du disque compact intitulé : Christian Malette Big Band et l'examinai dans tous les sens et sous toutes les coutures, incapable d'y lire quelque référence d'origine que ce soit quant à la compagnie de distribution. Christian Malette ? C'est qui ça ! Un big band inconnu du grand public au Québec ? Le Christian Malette Big Band ? Mais qu'est-ce que cette histoire ! Une relève au Big Band de Vic Vogel, que je salue respectueusement, battant de l'aile après des années de courageuses présences sur les scènes québécoises et canadiennes ?

Pourtant le DC est bien là ! La jaquette de couverture et d'endos est parfaite. À l'intérieur, un feuillet plié donnant les noms des participants en spécifiant leur instrumentation. Vraiment bien fait !

On l'écoute ! Johnny semblait le connaitre mais moi je découvrais une merveille quoique le genre big band ne m'allume pas plus que ça habituellement. Cette fois cependant, et à ma surprise, il s'agissait d'excellents musiciens performant avec une précision et une énergie remarquable permettant de constater le long travail de répétitions des musiciens et les talents remarquables d'arrangeur et de chef d'orchestre de Christian Malette ayant d'ailleurs poursuivi des études musicales en arrangements de style big band au collège et à l'université. Voici pour vous en donner un aperçu, une vidéo servant d'annonce au Christian Malette Big Band Orchestra :

D'autre part, ce Christian Malette existe aussi sans son big band. C'est un virtuose de la guitare capable de performances époustouflantes comme celle-ci, à Beauport en Blues, le 22 juillet 2010, alors que lui et son saxophoniste se livrent à une performance incroyable digne des grands performeurs internationaux :

La question du jour : comment se fait-il que Loto Québec n'ait pas encore mis le Christian Malette Big Band sous contrat afin de l'installer à résidence dans l'un de ses casinos ? Mais qu'attendent-ils donc ? Ils ont un gros lot sous la main !!

Bonne semaine!