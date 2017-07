Les grands voiliers

24-07-2017 | 16h52

Le 22 juillet dernier, alors que je revenais de ma virée montréalaise hebdomadaire depuis la mi-mai 2017, j'ai eu l'opportunité d'être témoin d'un phénomène historique ayant connu l'une de ses premières manifestations lors de la deuxième visite de Jacques Cartier en Amérique, à Stadaconè (Québec) : le spectacle des grands voiliers ! Il y avait bien eu le plantage d'une croix totémique hypocrite à la pointe de Gaspé, et la petite messe de la Saint-Jean Baptiste dite sur un rivage du Labrador quelques années auparavant, mais rien ne ressemblant à ce raz de marée humain, à ces vagues incessantes de curieux de tous âges sortis de leurs abris d'écorces pour converger vers l'embouchure de la rivière Saint-Charles (Sainte-Croix), à Québec, où de grands bateaux de bois se balançaient doucement sur les flots, leurs grandes voiles ramenées.

Ce samedi 22 juillet dernier, donc, j'eu l'impression d'un solide déjà-vu d'il y a plus de 500 ans ! J'imaginais voir courir et se presser des centaines d'Iroquoiens, (Hurons), à demi-nus, jeunes et vieux, hommes, femmes, filles et garçons, bébés dans des tikinakan accrochés aux dos de leurs mères, ou portés sur la hanche des grandes soeurs, éclopés aidés par des fils, des neveux, vieux et vieilles se tenant la main, enfin, tout le village de Stadaconè, environ 5000 personnes en comptant les Kupaniesh montagnais et les occupants d'une flottille grossissante d'une centaine de canots ayant suivi l'arrivée des voiliers depuis la Malbaie. Le 07 septembre 1535 à Stadaconè, (Québec), tous se pressaient vers le rivage (Vieux Port) pour voir de plus près ces grands voiliers venus de l'autre côté de l'eau salée, là où le soleil se lève, tout à fait comme aujourd'hui, à Québec, (Stadaconè), en ce 22 juillet 2017.

Hélas ! Tout passe tout lasse ! Il y eut des centaines, des milliers de voiliers ayant traversé l'Atlantique depuis 1535. Plus personne ne se dérangeait depuis longtemps pour les voir arriver toutes voiles dehors en rade de Stadaconè (Québec) alors qu'une foule considérable d'Autochtones scandait le fameux kepauk traduisible par : « débarque », en innuat-montagnais.

L'utilisation remarquée et notée par Cartier et son équipage du mot algonquien kepauk dans un environnement réputé iroquoien (huron) soulève quelques questions intéressantes, tout comme le refus de Donnacona de laisser Jacques Cartier poursuivre son exploration jusqu'à Hochelagè (Montréal), sous prétexte de vouloirs garder le contrôle d'un commerce déjà florissant entre les pêcheurs européens et les peuplades riveraines du Saint-Laurent, porte d'entrée vers les immenses territoires du nord regorgeant d'animaux à fourrures. « Le roi rêve d'or, les marchands de pelleteries », entendait-on à l'époque le long des côtes de Bretagne et de Normandie.

Il serait très probable de croire que les populations iroquoiennes parsemés le long du Saint-Laurent partageaient une mixité linguistique et démographique avec les tribus algonquiennes vivant sur le même territoire, comme l'innuat-montagnais d'aujourd'hui est parsemé de mots tirés du langage québécois courant. Que Cartier et ses équipages aient été accueillis par de vibrants kepauk n'est pas surprenant, d'autant plus que des dizaines de voiliers de commerce faisaient déjà la navette annuellement entre l'Europe et l'Amérique depuis au moins le IVè siècle et sans doute bien avant.

Quant à Donnacona refusant d'aider Jacques Cartier à poursuivre jusqu'à Hochelagè (Montréal), on pourrait certainement y voir la plus ancienne manifestation d'une rivalité tenace entre Québec et Montréal. La première, porte vers l'Europe, et la deuxième, porte vers l'Amérique, les deux, sources de richesses. Nordiques v Canadiens ?

