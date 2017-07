18-07-2017 | 14h57

Cet été 2017, pendant que le showbiz québécois grouille et grenouille à pleine vapeur et que les performeurs s'en mettent plein les poches comme les homardiers des Îles-de-la-Madeleine, mon compère Johnny Gravel et moi-même travaillons à composer paroles et musiques d'un prochain album de chansons nouvelles, le premier d'une mouture d'Offenbach depuis la dissolution du groupe en 1985, intitulé: HAREL'N'GRAVEL. Sans plus tarder voici une vidéo tournée et montée par l'excellent Patrick Lebrasseur, donnant un aperçu sympathique de ce projet actuellement en plein développement:

https://youtu.be/zpuquZWod6w

Last call motel est le titre de l'album, d'une chanson de cet album, et le nom de la tournée qui s'ensuivra après son lancement. Sorti de l'univers bizarroïde de l'un de mes scénario inédit, Soleil zigzagant, ce titre fait référence à ce que nous pourrions qualifier de dernier tour de piste dans un monde aussi étrange que peut l'être celui dans lequel nous vivons présentement alors que pour Johnny Gravel et Pierre Harel, témoins d'une autre époque, les radios de leur jeunesse étaient aussi gros que d'actuels frigos et que la télévision n'existait qu'à Radio-Canada, le soir, en noir et blanc.

Malgré une difficulté de locomotion due à une arthrose sévère de la hanche gauche, j'ai pris l'autobus depuis mai 2107, chaque jeudi matin à 7 h 30 à la Gare du Palais de Québec Cité pour arriver à la Station d'autobus Berri de Montréal vers 10h30, et chez Johnny vers 11h. Son horaire le lui permettant, Patrick Lebrasseur, éditeur principal de la page Facebook SOS R'N'R, m'attendait à la gare pour me conduire chez Mr Bizarre. Chez lui, nous avons composé en paroles et en musiques trois maquettes et quelques autres ébauches devant constituer l'ensemble du projet Harel'n'Gravel, dont l'idée est venue de Dany Gravel (aucun lien de parenté avec Johnny) et de Dom Maurais, animateurs chez Maurais live à CHOI RadioX. Pour l'essentiel du projet, voici:

https://youtu.be/RXJHR-8v4cI

Nous sommes en effet devenus un projet accepté et encadré par La Ruche, section Québec-Chaudière-Appalache, et nous en sommes fiers. Je vis à Québec avec mon fils Lou depuis 2012. Ma grand-mère paternelle était une Duclos de Lévis et mon grand-père paternel, un Harel de Québec. Ils se sont connus lors des traversées du dimanche, organisées pour faire connaître le traversier nouvellement mis en service. Du côté de ma mère, des Laroche, de Trois-Rivières-Centre du Québec. Johnny Gravel est natif de Granby mais a écumé les bars de Québec avec le groupe rock, Les Patriotes, dans l'intervalle entre la dissolution d'Offenbach en 1985 et sa reformation éphémère avec notre ami Martin Deschamps.

Le projet de financement public Harel'n'Gravel devrait être lancé vers le début de septembre 2017, et nous croyons pouvoir mettre nos douze chansons en marché dès le mois d'avril 2018. En voici une, la première que nous ayons travaillé Johnny et moi, Les amours perdus:

Où vont les amours blessés

Pour souffrir sans bruit

Où vont les amours meurtris

Pour pleurer au profond de la nuit

Où vont les amours trahis

Les amours pour la vie

Les amours désenchantés

Qui n'ont pas duré

Sont-ils mendiants le long des rues

Regards suppliants, mains tendues

Quêtant l'amour qu'ils avaient perdu

Sont-ils heureux sous d'autres cieux

Ont-ils du bonheur plein les yeux

Ont-ils trouvé la joie de vivre

Loin des amours de givre

Vivent-ils encore dans nos coeurs

Malgré les souvenirs de malheur

Malgré la peur

Malgré la peine

Malgré la rancune souveraine

Gerbes de fleurs séchées

Bouquets de fleurs fanées

Où vont les amours perdus ?

Bonne semaine.