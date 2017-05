Isabelle Boulay, madame tristesse

30-05-2017 | 12h31

Depuis les quelques années où je suivais l'évolution de la carrière d'Isabelle Boulay, il ne m'était pas encore arrivé de remarquer combien cette femme a de sex appeal et combien elle peut émouvoir par la beauté de son visage et de sa voix. Je la trouvais plutôt fade et ne dégageant que désolation dans son choix de chanson comme dans l'apparence générale de son attitude sur scène et dans les images d'elle transmises par les médias. Peu ou pas d'éclat, pas de brillance, peu ou pas de joie de vivre et de manifestation du plaisir d'aimer et de le chanter, morne vierge des sept douleurs, complaisante dans la complainte, résignée, soumise; Madame tristesse!

Et voilà qu'elle semble remettre ça! Elle vient de lancer un nouvel album musicalement magnifique et presque parfait à tout point de vue, s'approchant génialement d'une quintessence au domaine du chant de la souffrance d'aimer, muette femme, voilée d'un invisible bâillon, n'existant que sous la longue et déchirante plainte étouffée d'un douloureux amour, d'une trahison sentimentale, désolation désespérée, tourmentée, de l'ignorée offrant sa souffrance en sacrifice sur l'autel de la passion.

Voici, tiré de son récent album, En Vérité, clip officiel d'un premier extrait intitulé, Un souvenir, dont je remarque cependant la parenté avec une chanson de Francis Cabrel, Je l'aime à mourir, dans la double répétition d'une phrase chantée, ce qui n'est pas un crime mais quand même un tout petit plagiat sans doute marque d'estime envers la beauté de ce grand hymne à l'amour, généreusement presque joyeusement contrit, du poète Cabrel:

Quoiqu'il en soit je n'ai pas été sans avoir agréablement remarqué un changement notable dans le body language de Madame Boulay, un relâchement du temps gris laissant filtrer des éclats de soleil entre les séduisantes paupières de cette madone gaspésienne aux yeux de pierres précieuses, à la chevelure d'une sauvage et vivante beauté, à la bouche idéale d'un fascinant vermeil illuminant le nouveau visage d'une féminitude en émergence du sépulcre de l'amour mort.

Isabelle Boulay ressuscite à elle-même et accepte courageusement le risque d'une éclatante joie enfin libérée. Serait-ce sous l'influence de son nouvel amant, homme de Loi, guerrier redoutable au service de l'innocence, craint des procureurs du Parquet? Un homme est un homme et il en est un à la Robert Du Guesclin dont l'amour a fait de la petite Jeanne du village d'Arc une divine sainte brûlant éternellement au bûcher de la Grande Passion. Voici, tiré du même nouvel album, La Route avec lui:

C'est la grâce que je lui souhaite, à elle et son enfant, d'embellir et de grandir sous la solide et affectueuse protection d'un vrai guerrier amoureux. Isabelle Boulay en brûlera les planches de France! Voici, en admiration de sa flamboyante beauté, Quelques pleurs:

Bonne semaine!