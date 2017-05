Financement et Grandes Gueules

23-05-2017 | 11h53

On en entend beaucoup parler ces temps-ci, les campagnes de sociofinancement deviennent de plus en plus populaires et commencent à se répandre au domaine des arts. En fait, il y a de ces campagnes depuis longtemps mais elles servaient surtout à récolter de l’argent pour des causes plus humanitaires comme par exemple, payer des traitements non couverts par la RAMQ et très couteux, se rendre à l’étranger pour avoir des soins non reconnus au Canada, aider une personne non assurée ayant perdu tous ses biens lors d’un incendie ou d’un cataclysme, etc. Mais depuis quelque temps, les campagnes permettent à certains artistes de produire des œuvres qu’ils ne pourraient financer à même leur argent personnel, ou que des instances gouvernementales, paragouvernementales et privées refusent d’aider pour des raisons diverses et pas toujours pertinentes ou légitimes.

Annie Villeneuve et Zachary Richard ont récemment récolté pas mal d’argent qui leur aura permis de réaliser leurs nouveaux albums respectifs.

Avaient-ils vraiment besoin de solliciter le peuple financièrement? Avaient-ils d’autres ressources, personnelles ou corporatives? Je n’en sais rien et je ne crois pas que ce soit important de le savoir. Ce que je retiens cependant de ces fructueuses opérations de sollicitations publiques est ceci, qu’elles illustrent parfaitement la communication interactive entre un artiste et ses admirateurs, du moins ceux et celles qui l’apprécient, et qu’elles sont une occasion unique de fierté pour ceux-là, et celles-ci, d’avoir eu le privilège de participer à la création et à l’élaboration d’une œuvre artistique, peu importe laquelle, et de quelque discipline soit elle.

Toujours est-il que mon compère fondateur d’Offenbach en 1970, Jean Johnny Bizarre Gravel, et moi-même, venons d’accepter avec un immense soulagement l’offre généreuse de CHOIX 98,1 Radio X, par l’entremise de l’un de ses animateurs Dominic Maurais, de Maurais live, l’offre magnifique, dis-je, de nous aider à produire un album de chansons nouvelles en mode acoustique avec l’aide d’un financement public suggéré par Danny Gravel, également animateur chez CHOIX 98,1 Radio X de Québec Cité:

C’est avec espoir que nous avons accepté cette offre généreuse car jusque-là nous n’espérions que les profits d’une mise à l’encan de certains mes précieux souvenirs chez SOS R’N’R:

Cet encan, dirigé par Patrick Patsou Lebrasseur, doit servir à payer mes déplacements de Québec à Montréal pour y travailler avec Johnny à la création de trois des pièces du futur album, et de les enregistrer au plus tôt en démos présentables chez Archambault-Sélect dans la perspective de l’obtention éventuelle d’un contrat de disque nous liant à cette filiale de Musicor, chez Québecor Média.

Cette initiative, d’une supposée « radio poubelle » à ce qu’en médisent les adeptes de la secte politico-médiatique des assoiffés de contrôle d’une population qu’ils veulent au service de leurs lubies adolescentes, arrive à point dans l’aventure que Johnny Gravel, (Patriotes-Offenbach), et moi-même, (Offenbach-Corbeau-Corbach), avons entrepris il y a quelques semaines puisque d’autres musiciens, musiciennes, paroliers, parolières, chanteurs et chanteuses, tous gens d’expérience, veulent se joindre à nous dans une aventure collective devenant captivante au sens «Jefferson Airplane» du terme, et qui pourrait bien être la révolution de ce qu’ont été Offenbach et Corbeau quant à l’excellence et à la popularité.

Nous avons appris vendredi dernier qu’un organisme fort connu chapeautant des projets de sociofinancements, La Ruche, s’intéressait à nos besoins financiers visant à créer et mettre en marché un album de chansons nouvelles en mode acoustique, de même que certaines radios commerciales de Montréal qui pourraient poursuivre, élargir, et appuyer le geste initial de CHOI 98,1 Radio X. C’est le rêve pour Johnny et moi. Si ça fonctionne, on va avoir accès à un meilleur studio et à plus temps de préparation avec les autres musiciens du groupe qui n’a pas encore de nom. Pour l’instant, ni lui ni moi n’avonsles moyens de nos ambitions car nous vivons, lui à Montréal, moi à Québec avec mon fils Lou de 17 ans, avec moins de 23 000$ par année chacun. Vous comprendrez donc l’importance que prend cette offre de sociofinancement pour nous. Elle est CAPITALE!

LES GRANDES GEULES

Il paraît que les Grandes Gueules seront de retour bientôt sur les ondes d’une radio montréalaises! Voilà qui fera mon bonheur et celui de dizaines de milliers de personnes qui se dilataient la rate chaque jour à entendre leurs géniales inepties dignes de la plus belle inspiration dadaïste. Ils m’ont fait du bien! Beaucoup de bien! Surtout quand la vie n’était vraiment pas drôle, les Grandes Gueules m’embellissait tout ça d’un ridicule absolu capable de transcender n’importe laquelle réalité déprimante en quintessence de la niaiserie anxiolytique. Je les adore!

Bonne semaine.