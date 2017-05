Hourra! J'ai 73 ans aujourd'hui!

08-05-2017 | 17h04

Au début de l’été 1981 j’étais à Uashat (Sept-Îles) où je vivais dans une grande innutshuap, tente montagnaise traditionnelle, avec ma compagne autochtone de l’époque devenue par la suite mère de deux de mes filles et grand-mère de trois de mes petits-enfants. Un matin radieux des premiers jours de juin, alors que le soleil caressait doucement les pissenlits et qu’une brise tiède asséchait mollement la brassée du lavage familial que nous avions suspendu à une corde à linge, j’errais, songeur, admirant la beauté mouvante des vagues empanachées d’écumes de la petite anse de Niogat, lorsque je tombai en arrêt devant une rondelle de bois clair attirant mon regard d’entre les brins touffus d’un gazon vert ardent tapissant une jolie prairie salée bordant la mer.

Pour agrémenter le récit de cette histoire étrange qui me hante depuis bientôt 36 ans, et que je reprendrai après l’écoute, voici une chanson que Marjolène Morin m’avait dédié à cette époque et qui résume quand même assez bien le pourquoi de ma présence à Uashat. Voici, de Corbeau, Visionnaire:

En voici une autre intitulée Ah oui yeah, que je chante en montagnais (innu), dont j’ai écrit le poème original en langue dialectale québécoise et qui a été magnifiquement transposée sous l’expertise de la poétesse autochtone Joséphine Bacon. Joséphine est la mère de trois de mes enfants inscrits au registre des Indiens du Canada: Tshiuetin (Vent-du-Nord), pour qui cette chanson a été écrite, Shashteu (Déjà-là), et sa sœur jumelle, Uasheshkun (Ciel bleu). J’ai quatre autres enfants autochtones aussi inscrits à ce registre: Marie-Pierre, Pierre-Philippe, son jumeau Pierre-Luc, Anne-Audrey, et un huitième enfant, métis canadien-français non inscrit, Lou-Maikan (Lou-Loup). Voici Ah oui yeah:

Je marchais donc pensivement en réfléchissant au jour de ma mort mais pas dans la tristesse, simplement pour la curiosité, quand même angoissante, de pouvoir connaitre à l’avance la date de mon décès. J’avais appris qu’un kamentushit (shaman) renommé, que je connaissais bien, avait prédit le jour et l’heure de sa mort en ayant le temps de tout organiser en conséquence, ce qui peut être un avantage pour ceux et celles qui ont la solide humilité de pouvoir continuer à vivre avec cette connaissance terrible en filigrane de leurs quotidiens.

De temps en temps je regardais le ciel où quelques nuages floconneux semblaient suspendus, immobiles, pour reporter mon regard vers la mer et le ramener à mes pieds, cherchant à débusquer quelques mignonnes et minuscules fraises délicieuses dont j’espérais me régaler. À un moment très précis, alors que je me demandais à quel âge j’allais trépasser, mon regard scrutant le fond de l’herbe s’accrocha à une petite rondelle de bois verni grosse comme un cinq sous que je ramassai par curiosité. En la retournant pour voir l’autre face, je vis avec stupéfaction que les chiffres sept et deux, 7 et 2, faisant 72, apparaissaient peints en noir. De toute évidence il s’agissait d’un jeton de bingo et ça ne me surpris pas. Les Autochtones adorent jouer au bingo, les femmes surtout, et il arrive que de très grosses sommes puissent être en jeu.

À ce sujet voici une blague m’ayant été racontée en substance par feu mon frère Charley Napess McKenzie de Niogat: Un couple d’anthropologues français, lors d’une belle soirée de juillet, visitant la réserve innue de Uashat, s’approcha d’un groupe d’hommes dégustant de la bière en fumant tranquillement, assis par terre devant le porche d’une cabane de bois ronds. La réserve semblait déserte hormis ces hommes paisibles et quelques autres disséminés en petits groupes ici et là. Au moment où le Français ouvrait la bouche pour se présenter, la terre se mit à trembler faisant se soulever la poussière du chemin alors qu’un bruit sourd, effrayant, intense, se faisait entendre comme celui causé par le martellement des sabots de milliers de caribous en cavale sur le point de traverser la bourgade. Paniquée, tremblante de peur, la femme se blotti contre son compagnon en pleurant alors que celui-ci, d’une voix chevrotante, demandait aux hommes ce qu’il fallait faire. L’un deux répondit simplement: «Ce sont nos femmes qui reviennent du bingo».

Tenant le jeton entre mes doigts, j’étais fasciné, presque paralysé de cette coïncidence pour le moins troublante qui, au moment même où je m’interrogeais sur l’âge que j’aurais au moment de ma mort, m’annonçait, du moins le croyais-je, 72 ans comme limite de ma vie. J’ai vécu depuis avec la quasi-certitude que je décèderais durant l’année de mes soixante-douze ans, et je finis par m’y habituer jusqu’à il y a environ huit mois lorsque j’appris que je devrais subir une chirurgie « endormie » de remplacement de la hanche gauche et qu’il y avait 3% de risque de décès sur la table d’opération. 3% !! C’est énorme !!

Vous comprendrez donc à quel point je suis reconnaissant au Docteur Barrette d’avoir manqué son coup quant à une réforme améliorante des délais de traitements en milieu hospitalier, puisque je n’ai pas encore reçu l’appel que je présumais fatidique m’annonçant le jour et l’heure de mon rendez-vous chirurgical à l’hôpital, et qu’au moment où vous lirez ces lignes j’aurai déjà 73 ans depuis minuit et une minute hier, dimanche le 7 mai 2017. YEP-YEP YOUPPI !!

En cette journée particulière, je vous offre: Véronique et Amour Continental:

Bonne semaine!