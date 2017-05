Bulldozer chez Éléphant

01-05-2017 | 09h30

Éléphant, est la formidable structure de restauration et de diffusion du cinéma québécois imaginée et financée par Pierre Karl Péladeau en son Québecor, gérée chez Illico par Claude Fournier (Deux femmes en or) et sa compagne, Marie-Josée Raymond, respectivement réalisateur et productrice de nombreux longs-métrages ayant atteint des records au box-office des salles québécoises.

Bulldozer, est le titre de mon premier long-métrage 35 millimètres ayant été la première production de l’ACPAV, l’Association coopérative audio-visuelle, dont je suis le président-fondateur en 1971, et aussi le premier film de la productrice Lyse Lafontaine (Xavier Dolan), avec la participation d’artistes importants à la distribution, et celle du groupe Offenbach à une trame sonore ayant vu naître les classiques de la chanson québécoise que sont Câline de Blues et Faut que j’me pousse.

Pour en apprendre sur le phénomène Éléphant et mesurer son importance quant à la pérennité des œuvres cinématographiques québécoises, voici ce qu’il a fait de mon film Bulldozer. Sans Éléphant, ce long-métrage serait demeuré aux oubliettes culturelles d’un peuple dont la devise, dont peu de gens se souviennent, est pourtant : Je me souviens.

Tant qu’à y être vous auriez peut-être pu en profiter pour y louer Bulldozer au prix convivial de 1,99$ qui s’ajoutera simplement à votre facturation mensuelle courante si vous être chez Vidéotron. Si vous n’y êtes pas et qu’il vous intéressait d’en connaitre un peu plus sur l’ensemble des détails entourant le tournage, le montage et la post production de ce film, vous pourriez aller voir chez SOS R’N’R qui a publié récemment un dossier complet sur Bulldozer et la participation d’Offenbach à cette belle aventure poético-cinématographique. Vous pourrez alors y visionner des images du début du film, une gracieuseté d’Éléphant. Pour voir le film entier, un abonnement Illico sera cependant nécessaire. La participation d’Offenbach, responsable de l’entièreté de la trame sonore de Bulldozer a été d’une importance capitale dans l’élaboration de ce film et aussi dans l’évolution subséquente de ce groupe mythique. Voici donc, et à vous le plaisir.

Certaines des pièces de la trame sonore de Bulldozer ont traversé le temps et les époques, comme Câline de blues et Faut que j’me pousse. Mais d’autres comme, SOS, blues magnifique chanté par Mouffe, Claudine Monfette, sur une guitare géniale de Johnny Gravel, et Solange, chantée et jouée au piano par moi-même sont aussi remarquables et méritent votre écoute. Voici d’abord la chanson thème éponyme que j’interprète, Bulldozer :

Voici maintenant ce blues, ou plutôt cette ballade nord-américaine aux fragrances de blues, que Mouffe, dans son personnage de Solange Galarneau, interprète sobrement mais de touchante façon, SOS :

Enfin, cette pièce, Solange ! Ah comme on s’ennuie ! que j’avais écrite pour le personnage de Peanut Galarneau, magistralement interprété par Donald Pilon devant originellement chanter cette chanson, mais n’ayant pu se présenter lors de la session d’enregistrement, car il travaillait à Toronto, je me vis dans l’obligation de la chanter moi-même :



Si vous avez apprécié cette chronique, n’oubliez surtout pas que pour nous, réalisateurs, scénaristes, musiciens, monteurs, acteurs, et techniciens des années 70, le cinéma n’étant pas encore une industrie, nous n’y étions que pour la passion. En visitant Éléphant et son répertoire vous pouvez rendre hommage à tous ceux et celles qui ont œuvré à l’avènement du cinéma québécois actuel. Une aventure passionnante qui est loin d’être terminée…

Bonne semaine.