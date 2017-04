Nuance noire

24-04-2017 | 15h41

La poésie et la chanson sont nées ensemble il y a quelques centaines de milliers d’années, même avant les Néandertaliens, dont, pour l’instant, nous pouvons retracer l’existence jusqu’à il y a environ 350 000 ans. Aussitôt que la morphologie maxillo-faciale des hominidés a permis l’utilisation de la langue, des joues, et des lèvres pour moduler le souffle, les sons produits par les vibrations des cordes vocales sont devenus de plus en plus signifiants, capables de remplacer les grognements, jappements, aboiements, sifflements, grondements, etc., par des sonorités de plus en plus subtiles aptes à nommer d’autres réalités, et surtout des irréalités transcendantes au train-train pratico-pratique du chasseur-cueilleur.

À ce chapitre, les travaux du généticien, Svante Pääbo, concernant la vocation étendue du gêne FOXP2, présent chez les primates, identifié grosso modo comme celui du langage, pourrait nous amener à penser que ce gêne est aussi celui de la poésie énoncée, parole de l’âme, chantée, murmurée, criée, hurlée, chuchotée, enfin, de la poésie propulsée par le souffle vital, cette poésie qui est la conversation des hominiens, de tous les temps, avec l’univers. Voici concernant le gêne FOXP2.

Depuis quelques petites centaines d’années, en fait depuis l’apparition de l’écriture, la poésie fondamentale, ce chant de l’âme et du coeur vers les étoiles, est peu à peu devenu l’instrument de la médiocrité humaine accordant plus d’importance à la forme qu’au fond. Ça va de pire en pire puisque nous vivons une époque où le paraitre prend le pas sur l’être et que cette pandémie d’erreurs transcendantales s’étend à tous les niveaux d’activités humaines, dont l’écriture.

Pour nous, Canadiens-français québécois, doublement colonisés, financièrement et politiquement par les Anglo-Américains, et culturellement par les Français, si nous relevons les défis industriels et commerciaux, nous nous effondrons pitoyablement quant à l’utilisation courante d’une langue dialectale en voie de disparition sous l’insensé tyrannie du «bon parler français» ravageant les beautés de notre langage traditionnel. Ajoutons à ce stress sociolinguistique la tendance mondiale vers le vide de contenu en préférence à l’éloge du contenant, nous en arrivons à l’absurdité de ce qui de la poésie n’a plus que le nom puisque la poétique n’est plus qu’affaire de syntaxe et de grammaire, bourreaux aveugles au service de l’insignifiance, de la mort du sens, et de l’émotion-parole.

La poésie n’appartient pas à la littérature! Ne pas savoir écrire ne devrait jamais être considéré comme un empêchement poétique, et l’analphabétisme, volontaire ou pas, court-circuitant le mensonge inhérent à l’écriture, doit être considéré comme une garantie de la qualité véridique de l’émotion exprimée. Les poètes ne s’exprimant que de paroles ont une vivacité, une clarté, une incandescence presque surnaturelle donnant une réelle vie à leurs poésies, comme les poètes américains de New-York à l’origine du RAP qui n’écrivaient rien. Comme les jazzmen des débuts improvisant totalement leurs dialogues musicaux. Comme les Inuits ayant des tournois traditionnels de poésies pures alors que des concurrents s’affrontent en poésies de paroles improvisées, l’inspiration de l’un comparée à l’inspiration de l’autre dans un dialogue poétique effervescent.

La semaine dernière un ami FB m’a envoyé en message privé le chant d’amour qu’un poète-musicien «underground» a composé pour celle qu’il aime afin qu’elle le chante. Membres d’un groupe musical de la contre-culture québécoise se nommant NUANCE NOIRE, ces artistes n’ont pas les faveurs de l’intelligentsia culturelle québécoise, comme des dizaines d’autres ne participant pas au tordage d’âmes et de cœurs qu’elle impose, et préfèrent demeurer inconnus du grand public que de trahir la beauté de ce qu’ils sont. Voici Nuance Noire dans ce qui n’est pas sans me rappeler la musique et l’atmosphère de la Côte-Ouest des USA au début des années 70.

«Guylaine s'tune femme tough mais à l'a aussi ses faiblesses pis ses contradictions comme toute le reste du groupe, comme Longueuil en hiver, comme le quartier Laflèche à Saint-Hubert. J'y ai écrit ça un peu comme une balle de neige au visage, lancée par quelqu'un qui fond pour elle» -Diamond

Indomptée (Mots et musique: Diamond)

J'me promène sur la Main Les coins d'rue me font frissonner Peur de t'voir dans ma tête ou dans mes pas J'saurai jamais si ma vie À jamais eu le coeur brisé Mais dans ma tête j'vas pas Sortir d'la taverne Dolan Pour un bar du vieux Longueuil La St-Charles est pas ben ben rock à soir J'saurai jamais si minuit Veut encore d'une chanteuse comme moé Un gars, un autre, je tombe Mais je l'sais ben qu'l'heure est morte Pu personne à aimer Je suis indomptée À toutes les fois que j'm'endors Et qu'j'ai tout oublié Je suis indomptée Faire le plein pour faire le vide La neige se souvient d'mes errances Se souvient ou j'ai posé mes pieds de plomb Aveugle par nécessité Lever l'coude et baisser les yeux Et dans ma tête j'inonde

Et j'serai jamais qu'une ébauche Une gloire vague du passé Je suis indomptée Quand dans ma tête j'pèse sur pause Pour pu jamais peser play Je suis indomptée Mais je l'sais ben qu'l'heure est morte Pu personne à aimer Je suis indomptée À toutes les fois que j'm'endors Et qu'j'ai tout oublié Je suis indomptée (Intervention des gars de Nuance Noire) Lâche le bar Lexus Montée Saint-Hubert-Grande-Allée Toute est loin d'être clean Fek aweye Guylaine lâche la ching Prend toute, vide ta purse Pis jette toute dans les eaux l'hiver Tient d'une main, lâche de l'autre Mais aweye laiss-toé pas tomber (retour de Guylaine) Une autre jouet d'monsieur solitude Ton regard empreint de rive-sud J'ai pas su trouver dans ton coeur La maudite clé de ton débardeur Mais je l'sais ben qu'l’heure est morte Pu personne à aimer Je suis indomptée À toute les fois que j'm'endors et qu'j'ai toute oublié Je suis indomptée Et j'serai jamais qu'une ébauche une gloire vague du passé Je suis indomptée Quand dans ma tête j'pèse sur pause Pour pu jamais peser play Je suis indomptée Je suis indomptée.....»

