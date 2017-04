Jerry Lee Lewis, le diable blond

12-04-2017 | 14h01

En fouillant de ci, de là, et patati et patata, à la recherche d’une façon, d’une manière de, d’un angle, d’une approche, d’une vision plus holistique qui me permettrait d’y comprendre quelque chose, de mettre les points sur les i et les barres sur les t concernant toute cette histoire plus ou moins nébuleuse de l’apparition du rock’n’roll au début du 21è siècle quelque part aux USA, fouillant-fouinant disais-je, je suis tombé, je ne sais trop comment, sur le film de Glauber Rocha «Deus e o Diabo na Terra do sol», Le Dieu noir et le Diable blond, paru en 1964, et instantanément j’ai fait le lien entre Chuck Berry et Jerry Lee Lewis.

Mais, me direz-vous, qu’est-ce que ce film encensé par la critique internationale du cinéma d’art et d’essai peut avoir en commun avec le rock’n’roll? L’état de transe religieuse? Mais oui! La transe religieuse induite d’une hyperventilation extrême ou de l’absorption de substance hallucinogènes ou psychotropes ou alcooliques ou ces quatre vecteurs en même temps augmentés d’une frénésie rythmique hypnotique. Ces divers moyens d’atteindre l’état de transe, utilisés depuis la préhistoire par certains peuples sont couramment associés à la sorcellerie, à l’animisme, et au chamanisme. Les mouvements corporels de «rock», osciller, balancer, et de «roll», rouler par terre, sont fréquemment remarqués chez les sujets en état de transe et peuvent encore être constatés lors de cérémonies contemporaines du vodou haïtien et africain, par exemple.

Dans le sud des USA, vers la fin du 19è et le début du 20è siècle, de nombreuses sectes religieuses tenaient des rites où le chant, la danse, et probablement l’absorption de substances favorables, conduisaient à l’état de transe pris comme une finalité. Avant qu’il ne devienne une mode plus ou moins superficielle, le rock’n’roll existait déjà sans en porter le nom et il existera aussi longtemps que l’humain demeurera de chair et d’os, un animal terrestre, mammifère parmi tant d’autres, car il fait potentiellement appel, par l’état de transe provoquée, à la libération de l’esprit de son enveloppe charnelle pour le projeter dans l’infini.

Jerry Lee Lewis, surnommé «The Killer», est l’un des rares blancs à avoir été contemporain de l’éclosion et de l’explosion du rock’n’roll tel qu’on le connait aujourd’hui. Un peu comme Obélix tombé dans le baril de potion magique alors qu’il était enfant, Jerry Lee Lewis se trouvait naturellement et constamment dans un état de transe qui le poussait à franchir les limites du comportement social conventionnel, ce qui, de toute façon est, et a toujours été, la raison d’être du rock’n’roll qu’il soit préhistorique ou moderne.

Ce phénomène de transe associé au rock’n’roll, de quelque genre soit-il, est largement connu, mais tout comme de nombreux rites ayant persisté à travers le temps, si la fumée demeure, le feu s’est éteint, remplacé par une pseudo-transe induite de l’excitation collective faisant encore se pâmer de nombreuses jeunes filles lors de spectacles de musiques populaires n’ayant rien à voir avec le rock’n’roll racinaire.

Tout ça n’existera plus lorsque la robotique triomphera et que l’humain, devenu imputrescible et pratiquement immortel, ne cherchera plus à s’échapper de son enveloppe biologique et que, prisonnier de ses technologies, il devra poursuivre son évolution vers l’implacable perfection du non être devant l’infinie et cruelle beauté de l’univers. En attendant, voici Jerry Lee Lewis, dans l’image de ce que nous étions et que nous sommes encore :

Et voici pour terminer, tiré d’un film sur la vie de Gerry Lee Lewis lors d’un désaccord entre lui et Chuck Berry quant à savoir qui commencerait le show et qui le fermerait, le Dieu noir ou le Diable blond ?

Bonne semaine.